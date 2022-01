Döbeln

Unter dem Stichwort „Haltung zeigen“ haben sich der Döbelner Künstler Thomas Böttcher und seine Frau Nancy mal wieder zum Thema Corona zu Wort gemeldet. Unter einem Post bei Facebook, der beide in Dresden bei der Gedenkveranstaltung für die Corona-Verstorbenen zeigt, gab es neben viel Zustimmung auch einen regelrechten Shitstorm von Impfgegnern, der auf das Paar niederprasselte. Böttcher wurde als Systemling beschimpft, der wohl Kohle brauche. Dennoch mischen sich er und seine Frau immer wieder mit klaren Aussagen zum Impfen und zu Corona in die aktuellen Debatten ein. Wie sie mit dem Hass, der darauf folgt, umgehen und was es im Leben des früheren Radiomoderators und heutigen Unterhaltungskünstlers für neue Projekte gibt, darüber sprachen sie mit lvz.de.

Wie geht das Ehepaar Böttcher mit solchen Shitstorms um? Und warum ärgern sich Impfgegner und Corona-Leugner so sehr über die Posts?

Thomas Böttcher: Wir haben mit solchen Reaktionen gerechnet, sind also nicht überrascht darüber. Zudem wollen wir ja auch einen Disput anregen. Das gehört zum Haltung zeigen dazu. Dennoch macht es uns traurig, weil viele so radikal geworden sind. Und weil sie uns für unsere Meinung angreifen, wo sie doch parallel von Meinungsfreiheit reden. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Da darf und muss ich eine Haltung haben. Ich mache Unterhaltung. Auch da steckt das Wort Haltung drin.

Nancy Böttcher: Seit zwei Jahren haben wir Corona. Seit einem Jahr wird dagegen geimpft. Jetzt werden viele Gegner lauter, weil sie sich mit ihrer auf falschen Tatsachen beruhenden Meinung in die Enge getrieben fühlen. Ich bin drei mal geimpft und nicht tot. Ich bin der Beweis – alles ist gut. Wir wollen aber nicht die Besserwisser sein und nehmen Menschen ernst, die aufgrund falscher Informationen Ängste haben. Wir wollen uns aber vor allem grölenden Fackelträgern entgegenstellen, die die Pandemie mit Sozialismus, Faschismus oder der Judenverfolgung im dritten Reich gleichsetzen. So etwas ist völlig daneben.

Wie lief das Gedenken in Dresden?

Thomas Böttcher: Eine geordnete und ruhige Kundgebung mit Abstand und Masken. Jeder achtete auf den Anderen. Unser maskenfreies Foto entstand übrigens etwas abseits, denn wir halten uns an die Regeln. Vor Ort gab es auch kontroverse Meinungen aber weit weg von Hetze und Gebrüll. Das wollten wir mit unserem Post bei Facebook zeigen – eben Haltung zeigen und die entlarven, die im Zusammenhang mit Corona von einer Diktatur schwafeln. Denn viele von denen würden in einer wirklichen Diktatur keine Woche überleben. Man muss uns nicht zustimmen, aber sachlich bleiben muss man schon.

Ihr seid beide geimpft und macht das öffentlich. Seid Ihr auch für eine Impfpflicht?

Nancy Böttcher: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube es muss etwas passieren, um aus dem Corona-Karussell herauszukommen.

Thomas Böttcher: Ich akzeptiere jeden, der es anders sieht. Ich halte die Impfung aber für einen wichtigen Baustein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und wieder ein normales Leben führen zu können. Ob es eine gesetzliche Impfpflicht geben muss? Vielleicht nicht, wenn mehr Menschen das Impfen als solidarische Pflicht für sich und andere begreifen würden.

Nancy Böttcher: Ja, andere sollten es als Pflicht für sich und andere erkennen, ohne, dass man ihnen sagen muss, was sie zu tun haben.

Die Corona-Pandemie hat auch Euer Leben aus dem Takt gebracht. Inwiefern?

Thomas Böttcher: Bei uns hängt die Existenz an der Pandemie. Ich bin selbstständiger Künstler, bin weder beim MDR noch sonstwo angestellt. Seit Beginn der Pandemie ging mein Umsatz deutlich zurück, weil ich meine Engagements nicht spielen kann. Auch ich habe Unmut und bin nicht mit allem einverstanden, was die Corona-Maßnahmen in Deutschland betrifft. Deshalb radikalisiere ich mich aber nicht gleich und stelle mich mit NPD, Pro Chemnitz oder dem III. Weg, die hinter den Freien Sachsen stehen, auf die Straße. Und wenn ich gegen die Maßnahmen demonstriere, schaue ich sehr genau, wer da neben mir läuft oder welchem Herrn ich folge.

Nancy Böttcher: Wir sind dreifach geimpft und testen uns seit es Testmöglichkeiten gibt. Wir sind beide selbstständig. Thomas will und muss gesund bleiben, damit er loslegen kann, wenn es wieder los geht. Ich beantrage etwa mit meinem kleinen Unternehmen aktuell vor allem Corona-Hilfen für Selbstständige. Ich selbst schütze mich so gut es geht, denn meinen Ausfall kann ich mir im Sinne meiner Mandanten nicht leisten.

Thomas, dein Programm „Blasenfrei zapfen“ wurde durch Corona ausgebremst. Schließt die Tanke Maria jetzt wegen zu hoher Spritpreise? Was kommt als nächstes?

Thomas Böttcher: Ja, die Tanke Maria schließt nach drei Jahren, wovon fast 1,5 Jahre Corona vorherrschte. Nun spiele ich „Blasenfrei zapfen“ am 30. April letztmalig in der Comödie Dresden. Ein Comeback als Tankwart ist nicht geplant, denn ich habe nach dem zweiten Soloprogramm den Eindruck, dass die Leute keine Figur sehen wollen, die der Böttcher spielt, sondern den Böttcher selbst. Für 2022 ist ein entsprechendes neues Soloprogramm geplant.

Theater spielst du aber schon noch?

Thomas Böttcher: Natürlich. In der Comödie werde ich den braven Soldat Schwejk spielen. Darauf freue ich mich. Im November soll die Premiere sein. Ich habe in der Comödie bereits im Stück „Lustgarantie“ an der Seite von Dagmar Frederic gespielt und mich dabei gleich mal für neue Stücke ins Gespräch gebracht.

Wird es neue Folgen von „Böttcher schafft das“ im MDR-Fernsehen geben?

Thomas Böttcher: Nein. Vorerst nicht. Nach zehn Sendungen soll es 2022 keine neuen geben. Als Selbstständiger habe ich vor drei Jahren vor drei Jahren zum ersten Mal für die Produktionsfirma vor der Kamera gestanden, welche die Sendung für den MDR produziert. Dass daraus dann drei Jahre werden, war toll und ich bin dem MDR und der Produktionsfirma sehr dankbar. Bestimmt wird es irgendwann neue Projekte geben. Für „Voss und Team“ ist in der kommenden Woche dagegen wieder ein Drehtag geplant. Auch die „Notizen aus der Provinz“ bei MDR Jump und eine eigene Zeitungskolumne gibt es weiter.

Beim Podcast „Dote Oma schmeckt nicht jedem“ isst das Ehepaar Böttcher erstmals gemeinsam zu hören. Wie kam es dazu?

Thomas Böttcher: Ja, Nancy kam bei der Produktion irgendwann dazu und wir waren überrascht wie locker sie dabei rüberkommt und wie gut ihre Mikrofonstimme passt. So ist aus dem Dreierteam mit Michael Berndt und Manu Dreyer, die beide im Münsterland in ihrem Studio sitzen, eine Viererkonstellation geworden.

Nancy Böttcher: Statt aller vier Wochen soll unsere Podcast jetzt jede Woche und dafür etwas kürzer für Zerstreuung sorgen. Thematisch treffen wir als Ostehepaar auf Micha und Manu in Nordrhein-Westfalen, die als Kollegen ein Team sind und reden offen, ehrlich und sehr persönlich miteinander. Ein bisschen geht es dabei auch darum, Thomas auch über Sachsen hinaus ein wenig bekannter zu machen.

Im Podcast kommt auch euer Familienzuwachs ins Gespräch?

Nancy Böttcher: Ja wir sind wieder auf den Hund gekommen. Nachdem unsere Havaneser Saxa 2020 gestorben ist, wollten wir eigentlich erstmal in den Urlaub fahren, ohne Hund. Daraus wurde nichts durch Corona. Nun gehört Havaneser-Hündin Lilu zu uns und bringt unser Leben gelegentlich durcheinander.

Von Thomas Sparrer