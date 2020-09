Döbelner Müll rollt die nächsten Jahre nach Leuna

Döbeln

Die Restabfälle und der Restsperrmüll aus der Region Döbeln werden auch in den nächsten Jahren in Leuna ( Sachsen-Anhalt) verbrannt. Einen entsprechenden Beschluss hat der Kreistag am Mittwoch bei seiner Sitzung in Hartha gefasst.

Auftrag von fünf Millionen Euro

Nach europaweiter Ausschreibung waren fünf Angebote eingegangen. Den Zuschlag soll das Unternehmen MVV Umwelt Asset/Trea Leuna erhalten. Es geht um den Transport und die Behandlung/Verwertung von Restabfall und Restsperrmüll aus dem Gebiet des Altkreises Döbeln im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2025, also für knapp viereinhalb Jahre. Die Gesamtauftragssumme beträgt rund 5,1 Millionen Euro, inklusive eines Optionszeitraumes bis 31. Mai 2027.

„Wir kommen bei diesem Angebot auf einen Preis von 148 Euro pro Tonne Abfall. Das ist insgesamt 1,15 Millionen Euro günstiger, als wenn der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz die Entsorgung übernehmen würde“, erklärte Lothar Beier ( CDU), erster Beigeordneter des Landkreises.

Im Kraftwerk wird Strom draus

Das Leunaer Unternehmen entsorgt durch thermische Verwertung schon seit Juni dieses Jahres die Abfälle aus der Döbelner Region. Der aktuelle Auftrag läuft aber nur bis Jahresende. Durch die Neuvergabe bleibt MVV Umwelt Asset bis Mitte 2025 Partner des Landkreises. Der Abfall wird im Kraftwerk Trea Leuna verbrannt und dadurch Energie gewonnen.

Bei den zu verwertenden Abfällen aus dem Altkreis Döbeln handelt es sich laut Landkreis um circa 7100 Tonnen kommunale Restabfälle und um circa 900 Tonnen Kommunalen Sperrmüll ohne Altholzanteil pro Jahr.

EGD sammelt weiter ein

Das Einsammeln der Rest-Abfälle von den Haushalten im Altkreis Döbeln übernimmt laut Lothar Beier weiterhin die Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD). Auf der Kreisabfallanlage in Hohenlauft erfolgt demnach auch künftig das Umladen, so zum Beispiel das Verpressen der Restabfälle in großen Containern, die dann per Lkw nach Leuna transportiert werden.

Für die Bürger in der Region werde es also zunächst keine Veränderungen geben. Das betreffe auch die Gebühren für die Abfallentsorgung. Lothar Beier: „Die aktuelle Kalkulation gilt bis 2022. Bis dahin gibt es keine anderen Gebühren.“

