Döbeln

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Vandalen an der Döbelner Oberschule gewütet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach haben die Unbekannte mindestens zehn Fensterscheiben mit einem Stein beschädigt und dazu noch mit grüner Farbe sowohl einen Schriftzug als auch ein Symbol auf die Fassade geschmiert – und zwar „Schwänzt die Schule, geht zur Gäng“, wie Pressesprecherin Jana Ulbricht auf Nachfrage mitteilt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der so entstandene Schaden nach einer ersten Schätzung auf etwa 3.000 Euro.

Jetzt soll ermittelt werden, wer sich genau an der Oberschule zu schaffen gemacht hat. „Am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, sollen sich mehrere Jugendliche an der Schule aufgehalten haben. Ob sie für die Beschädigungen verantwortlich sind, muss im Zuge der Ermittlungen geprüft werden“, heißt es aus der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Ermittler sind deshalb nun auf der Suche nach Zeugen, die etwa die Jugendlichen oder gar die Tat selbst beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Döbeln telefonisch unter der Nummer 03431/6590 entgegengenommen.

Von ap/DAZ