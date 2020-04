Döbelner, Ostrauer und Gleisberger Einsatzkräfte bei Großbrand in Mühlau

Döbeln/Mühlau

Seit Donnerstagnachmittag brennt in Mühlau bei Burgstädt ein Großfeuer in einem Recyclingunternehmen. Der Landkreis Mittelsachsen hat dazu nun auch zur Ablösung der örtlichen Feuerwehren seinen Katastrophenschutzzug der Feuerwehren in Marsch gesetzt. Seit kurz nach Mitternacht befindet sich der 1. Löschzug Wasserversorgung (LZW) des Landkreises Mittelsachsen im Einsatz beim Brand auf der Recyclinganlage in Mühlau. Der Zug besteht aus Kameraden und Technik der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln, der Freiwillige Feuerwehr Ostrau und der Freiwillige Feuerwehr Gleisberg.

Döbelner schützen ein Löschwassersammelbecken

Die Einheiten aus Döbeln und Ostrau lösten vor Ort die Einsatzkräfte ab, welche schon seit vielen Stunden im Einsatz waren. Der Schlauchwagen des Zuges wurde mit dem Verlegen von vier B-Leitungen beauftragt, um gemeinsam mit Pumpen des Technischen Hilfswerkes ein Sammelbecken für kontaminiertes Löschwasser vor dem Überlaufen zu schützen. Außerdem stellten die Kameraden aus der Region den Döbeln den Abschnittsleiter vom im ersten Einsatzabschnitt. „Gegen 12 Uhr ist ein interner Personaltausch auf der Einsatzstelle geplant. Ein Einsatzende ist derzeit noch nicht absehbar“, teilen die Gleisberger Kameraden mit.

Lage ist jetzt unter Kontrolle

Aktuell unterstützen auch drei Kameraden des Ortsverbandes Döbeln des Technischen Hilfswerke zusammen mit dem THW Chemnitz und dem Technisches Hilfswerk Freiberg die örtlichen Feuerwehren.

„Wir haben noch weitere Kameraden in Bereitschaft, um hier vor Ort Einsatzkräfte abzulösen“, sagt Christian Winkler, Ortsbeauftragter des THW Döbeln. Aktuell ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden aber noch eine Weile dauern. Momentan werde entschieden, wieviele Einsatzkräfte zusammen mit Mitarbeitern des Betriebes weiter vor Ort benötigt werden.

Von Thomas Sparrer