Döbeln

An einem 80-Tonnen-Kran ging am Freitagvormittag in einer Aufsehen erregenden Aktion ein Döbelner Pferdebahnwagen „in die Luft“. Der sogenannte „Neucháteler Wagen“ wurde aus dem Deutschen Pferdebahnmuseum heraus gerollt und von dem in der Flutmulde aufgestellten Kran um das Museum herum in den Garten hinter dem Gebäude gehoben.

Für die Aktion hatten sich die Pferdebahnfreunde mit der Baufirma zusammengetan, die gerade hinter dem Museum die Flutmulde aufwendig verbreitert. Die hatte einen Abwassersammler einzuheben. Für diesen Betonkoloss war der Kran ohnehin notwendig. Danach konnte er gleich für das Umheben des Pferdebahnwagens genutzt werden. „So konnten wir uns mit der Baufirma in die Kosten für den Kran teilen“, sagt Jörg Lippert, Vorsitzender des Döbelner Pferdebahnvereins. Die an der Hochwasserschutzmauer beschäftigten Bauleute betonierten für die Pferdenbahner hinter dem Museum im Garten einen Sockel, auf dem der Neuchateler Wagen nun wie auf einem Denkmal steht und angeleuchtet wird. Damit wirbt er weithin sichtbar für die Pferdebahn und das Deutsche Pferdebahnmuseum Döbeln.

Die Döbelner Pferdebahn bekommt einen Hänger aufs Gleis gestellt. Quelle: Sven Bartsch

Die ganze Aktion dient aber noch einem für das Museum wichtigen Zweck: Anstelle des roten Neuchateler Wagens wird in Zukunft der gelbe Wagen Nr. 106 des Verkehrsmuseums Dresden als Leihgabe im Inneren des Pferdebahnmuseums auf das zweite Gleis gestellt. Im Rahmen einer Vereinbarung wird dieser ursprünglich in Philadelphia gebaute Wagen in den nächsten zehn Jahren ein Highlight des Döbelner Museums. Bevor dieser aber in etwa vier Wochen per Spezialtransport nach Döbeln rollt, müssen die Gleise im Depot für die andere Spurweite des gelben Pferdebahnwagens hergerichtet werden.

Von Thomas Sparrer