Döbeln

Die NPD beschädigt das Klima in Döbeln. Doch den Rechtsradikalen sei mit rechtlichen Mitteln gerade schwer beizukommen. Andree Wagner, Leiter des Döbelner Polizeireviers, fand bei der jüngsten Sitzung des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Döbeln mahnende Wort und sagte, wo er Gefahrenpotenziale sieht. „Ich agiere als Polizeibeamter politisch neutral. Ich sehe aber, dass sich am rechten Rand Leute zusammenfinden, die das Klima in der Stadt beschädigen.“

„Das ist ein Vorgang, der nicht in diese Stadt gehört“

Die eigentlich überschaubare Zahl von Rechtsradikalen in Döbeln um den NPD-Stadtrat Stefan Trautmann sei gut vernetzt und bediene eine Strategie, sich als Kümmerer und Beschützer der Nation aufzuspielen. Sie bewegen sich dabei am äußersten Rand der Legalität. Mit dem Versammlungsrecht sei den Rechtsradikalen aber schwer beizukommen. Besonders griff sich der Revierleiter die Schutzwesten-Aktionen der NPD-Leute um Stefan Trautmann heraus. Diese passierten sogar provozierend vor dem Döbelner Polizeirevier. „Es ist lächerlich, dass sich diese Leute als Beschützer der Nation aufspielen, wenn sie abends durch leere Kleinstadtstraßen patrouillieren. Um die Ordnung und Sicherheit kümmern wir uns und keine selbst ernannten Hilfssheriffs vom rechten Rand.“

Bedenklich findet der Revierleiter aber, was Stefan Trautmann und seine Handlanger anrichten. 2017 wollte der im Stadtrat höchstens mal durch illegale Handyvideoaufnahmen auffallende NPD-Mann bei der Mahnwache am 9. November an den Döbelner Stolpersteinen für jüdische Opfer des Holocaust eine Gegendemo unter dem Motto: „Wer kriecht, kann nicht fallen“ anmelden. „Mittlerweile muss ich wegen Leuten wie Stefan Trautmann die Gedenkveranstaltungen an den Stolpersteinen am Gedenktag für die Opfer der Reichspogromnacht mit 20 Beamten absichern. Das ist ein Vorgang, der nicht in diese Stadt gehört“, so der Polizeichef.

„ Ausländerkriminalität ist in Döbeln kein Schwerpunkt“

Laut Statistik 2018 wurden nach 1428 Straftaten im Revierbereich Döbeln 651 Tatverdächtige ermittelt (Aufklärungsquote 67,1 Prozent). 75 Prozent der Tatverdächtigen waren männlich, 19 Prozent Kinder- und Jugendliche aus allen sozialen Schichten. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger sank um zwei Prozent auf 12,3 Prozent. Das heißt von 651 ermittelten Tatverdächtigen im Revierbereich Döbeln waren 80 Nichtdeutsche. „ Ausländerkriminalität ist in Döbeln kein Schwerpunkt“, so der Revierleiter. Aufgegliedert nach Herkunftsländern waren zehn rumänischer Herkunft, je sechs aus Lybien, Russland, Syrien sowie je fünf aus Kroatien, Tschechien und Ungarn.

Döbeln hat aktuell 24.251 Einwohner. Davon sind 1.256 Ausländer. Das sind 5,2 Prozent Ausländeranteil. Davon leben 420 aus humanitären Gründen (als Asylbewerber, Geduldet oder Anerkannt) in der Stadt. Das sind 1,7 Prozent. „569 nichtdeutsche in Döbeln sind EU-Bürger“ erklärte Ramona Noetzel, Stabsleiterin für Koordination, Unterbringung und Integration beim Landratsamt. Von Überfremdung könne also in Döbeln keine Rede sein.

Von Thomas Sparrer