Döbelner Posthof: Ein Magnet für Kreative

Döbeln

Döbeln ist voller Menschen, die was mit ihren Händen erschaffen. Menschen, die vor Kreativität sprudeln. Die was machen, was schaffen, sich auf unterschiedlichste Weise ausleben. Und wenn man genau hinsieht, dann findet man sie an einem Ort versammelt. Fast als hätte sich da ein Mekka der Kreativität gefunden. Möglicherweise durch Zufall. Vielleicht aber auch ganz bewusst. Als hätte es so sein sollen. Dieser Ort, an dem alles zusammen läuft, ist der Posthof in Döbeln. Der Dreiseitenhof an der Zwingerstraße ist in den vergangenen Jahren ein kreatives Zuhause für genau diese Menschen geworden.

Ein Atelier für die Kreativtanten

Zwei von ihnen sind Helen Bauer und Katja Parnitzke. Helen Bauer ist Musikerin, spielt Schlagzeug in der Band „Black Molly“. Katja Parnitzke arbeitet mit Porzellan und Ton. Als die beiden vor zwei Jahren gemeinsam auf der Suche nach einem Ort sind, an dem sie Raum für ihre Kreativität haben, treffen sie auf Sven Weißflog. Der Döbelner Bauunternehmer hat ein Faible für Kreative. Und er hat genau das, was die beiden Frauen suchen: die richtigen Räumlichkeiten. Sie mieten sich im Posthof ein. Der offene Raum mit den bodentiefen Fenstern wird zum Atelier der „Kreativtanten“.

Künstler, Tätowierer, Karatekas

In direkter Nachbarschaft wohnt, arbeitet, lebt, malt Enrico Marczi. Seine Werke sind oft kritisch, nachdenklich stimmend. „Ich bin kein Schöne-Bilder-Maler“, sagt er einmal. Im selben Gebäude malt und zeichnet auch Benny Biesecker. Er tut das meistens auf Acryl. Seine Bilder hat er schon im Döbelner Rathaus ausgestellt, zuletzt waren sie in der Harthaer Stadtbibliothek zu sehen.

Auf der anderen Seite haben Andreas Gillner und René Helm ihr Tattoostudio „Kreuz&Quer“. Dort entwerfen sie die Bilder und Motive, die sich ihre Kunden von ihnen dann für immer auf den Körper stechen lassen.

Etwas ganz anderes ist die Kampfsportschule in der oberen Etage in einem der Gebäude. Manfred Reibig führt die „Karate Kobudo Akademie“, lehrt hier große und kleine Karatekas. Ein paar Etagen weiter unten betreibt Carsten Liefold seinen Pub – das „4cl“.

Anders feiern

Im Atelier von Helen Bauer und Katja Parnitzke entstand vor wenigen Wochen die Idee zum 1. Döbelner Posthoffest. Sie wollen anders feiern. Kunst, Handwerk und Musik sollen im Vordergrund stehen. Fernab von Stadtfest-Flair und Dorffest-Romantik. Eher ein gemütliches Zusammensein. Ein Entdecken, sich Mitreißen lassen. „Viele wissen gar nicht, was sich im Posthof alles versteckt“, sagt Helen Bauer. Ihnen selbst ging es so, bevor sie das Atelier fanden und es seitdem Stück für Stück und immer mehr zu ihrem kreativen Zuhause machten. Mit dem Posthoffest wollen sie das ändern. Sie wollen zeigen: Es muss nicht die Großstadt sein. Döbeln muss sich nicht verstecken. Kunst ist auch hier zuhause.

„Mit Machern was bewegen“

Mit ihrer Idee stoßen die beiden Frauen bei Sven Weißflog auf offene Ohren. „Ich möchte mit Machern was bewegen“, sagt er. „Gern auch mit anderen, ungewöhnlichen Ideen.“ Das Flair in seinem Dreiseitenhof ist was besonderes. Mitten in der Stadt und doch für sich, dazu die Leute, die er menschlich sehr mag. Für Sven Weißflog ist aber auch etwas anderes wichtig: „Kunst und Kultur ist in unserer Stadt so unsichtbar geworden. Das Thema ist gar nicht mehr real – und das nicht erst seit Corona“, sagt er. „Eine Gesellschaft, die nur auf Wirtschaft beruht, ist arm. Und bevor wir uns selber vergessen, wollen wir loslegen.“

Entspannt, ungezwungen, gemütlich

Als die Kreativtanten darüber nachdachten, wie das Posthoffest sein soll, machen sie es sich einfach: „Wir wollen ein Fest machen, auf das wir selbst gern gehen würden“, sagt Katja Parnitzke. Entspannt, ungezwungen, gemütlich. Statt Biertischen und -bänken lieber Sofas, Sessel, Sitzkissen, Korbstühle. Mit Teppich unter den Füßen und alten Tonnen als Stehtische. Mit Lichterketten, Kerzen und großen Pflanzen, die den Posthof säumen. Mit Rampen, die zu Bühnen werden und Treppen, auf denen man sitzen kann. Mit Musik von einer DJane und Live-Musik von „Black Molly“, die Swing, Blues und Rock spielen. Und zwischendrin all die Menschen, die den Leuten, die vorbeikommen, einen Blick in ihr kreatives Zuhause erlauben. Mit Ständen, an denen man ins Gespräch kommen kann. Mit Führungen durch Ateliers, Kreativräume und historische Gemäuer.

Siebdruck, Kinderkram und Führungen

Enrico Marczi ist mit einem Siebdruck-Stand dabei, Benny Biesecker wird eines seiner Bilder versteigern – für den guten Zweck. An einem Stand und in seinem Atelier zeigt er seine Arbeiten.

Und da ist da noch René Helm vom Tattoostudio „Kreuz&Quer“. Er wird zum Posthoffest das machen, was er am besten kann: Menschen bemalen. Und diesmal die Kleinen, denn der Tätowierer wird kleine Kinderärmchen mit Klebetattoos und bunten, glitzernden Tattoostiften verzieren.

Eigentümer Sven Weißflog führt über und durch den Posthof. Er öffnet Tür und Tor für all diejenigen, die einen Blick ins Innere werfen wollen. Er zeigt, wie den Räumen nach und nach neues Leben eingehaucht wurde.

Warme Suppen, Cocktails, Wein

Carsten Liefold vom „4cl“ sorgt für Cocktails, Bier und alles andere, was den Durst löscht. Unterstützung bekommen die Posthof-Leute auch von guten Freunden. Caroline Bothin von der „Kleinen Auszeit“ auf dem Obermarkt sorgt für warme Suppen. Vegan, vegetarisch und mit Fleisch. Die „Gourmandise“ von der Ritterstraße bringt den guten Wein und französische Spezialitäten vorbei.

„Wir wollen die Leute mit unserem Enthusiasmus anstecken“, sagt Katja Parnitzke. Um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, haben die beiden Frauen, mit Sven Weißflog hinter der Kamera, kleine Videoschnipsel gedreht. Sie sollen Lust auf mehr machen und zeigen, wer hier was aus dem Boden stampft. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den 28. Mai auf Hochtouren. Flyer werden gedruckt und Banner aufgehängt, damit die Leute an diesem Tag ab 15 Uhr vorbeischauen können.

Alle Infos, Videoclips und mehr gibt es als Countdown die kommenden Wochen auf der Instagram- und Facebookseite des KL17.

Von Stephanie Helm