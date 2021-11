Döbelner Rassegeflügelzüchter feiern 150-Jähriges

Mochau

Sein 150-jähriges Bestehen feiert der Döbelner Rassegeflügelzuchtverein in diesem Jahr. „Aus dem Grund haben wir versucht, nochmal eine qualitativ hochwertige Schau auf die Beine zustellen“, sagt dessen Vorsitzender Frank Helm. Und die findet am 6. und 7. November in Mochau statt. Wie eh und je im Dorfkrug. Unter anderem Puten, Gänse, Enten, Zwerghühner und Tauben aller Rassen und Farbschläge werden an zwei Tagen präsentiert. „Insgesamt werden wir etwa 400 Tiere zeigen“, sagt Frank Helm. 40 Aussteller sind dabei.

Schau ist immer auch Bestandsaufnahme

Die Rassegeflügelschau wird nicht nur der Veranstaltung wegen durchgeführt. Sie ist immer auch Bestands- und Qualitätsaufnahme von Tieren, die Frank Helm und seine Mitstreiter in diesem Jahr gezüchtet haben. „Wir wollen zeigen, was es noch für eine Rassevielfalt gibt. Mit unserer Arbeit erhalten wir den Genpool. Das machen wir nicht nur, weil es schön aussieht. Wir wollen die unterschiedlichen Rassen erhalten. Das ist eines unserer Hauptanliegen“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Schon einige Tage vorher wird im großen Saal des Dorfkrugs alles für die Ausstellung der Tiere vorbereitet. Am Freitag schauen sich fünf Preisrichter die 400 Tiere an. Sie beurteilen, bewerten und vergeben schließlich Punkte.

Kanarienvögel beobachten

Am Samstag und Sonntag können sich die Besucher jeweils von 9 bis 15 Uhr die Rassegeflügelschau ansehen. Je nachdem wie die Corona-Lage ist, sind die entsprechenden Regeln einzuhalten. „Wir wollen auch eine kleine Tombola machen und einen Imbiss anbieten“, sagt Frank Helm. Neben den Zuchttieren gibt es, vor allem für die kleineren Besucher, auch Kanarienvögel zu sehen. Frank Helm: „Wir bauen wieder unsere Schauvolieren auf, das ist für die Kinder immer ganz schön.“

Von DAZ