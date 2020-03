Döbelner Rathaus-Uhr klang nach Brexit und blieb sogar stehen

Döbeln

Erst klang der Westminster-Schlag der Döbelner Rathaus-Uhr irgendwie nach Brexit. Dann blieb am Freitag auch noch die Uhr am Rathausturm stehen. Seit Montagvormittag tickt wieder alles richtig am Rathaus.

Probleme mit dem Glockenspiel

„In den vergangenen Wochen gab es immer mal wieder Probleme mit dem Glockenspiel in unserem Rathausturm. Es fehlten einfach ein paar Töne“, sagt dazu Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. Deshalb waren schon vergangene Woche zwei Monteure der mit der Wartung der Turmuhr betrauten Firma vor Ort. So klang das Glockenspiel, das dem Schlag des Big-Ben in London ähnelt, Ende vergangene Woche wieder richtig. Doch am Freitag, um 11 Uhr, blieb dafür die Rathausuhr stehen. Noch am Nachmittag erreichte eine Mitarbeiterin die Monteure. Montagvormittag wurde das Problem gelöst.

Big-Ben-Glockenschlag in Döbeln

Zu jeder vollen Stunde liegt der berühmte Glockenschlag des Londoner Big Ben über der Stadt Döbeln in der Luft. Der aktuell eingerüstete Glockenturm des berühmten Westminsterpalastes ist 96 Meter hoch und die berühmte, Big Ben genannte Glocke 13,5 Tonnen schwer. Döbelns Rathausturm bringt es immerhin auf satte 67 Meter Höhe. Die vier kleinen und die große Bronzeglocke wiegen nicht einmal zusammen soviel. Die weithin sichtbaren riesigen Zifferblätter der Rathausuhr mit ihrem Viertelstundenschlag sind heute funkgenau. Drei Meter Durchmesser zählen die vier nachts von Leuchtstoffröhren beleuchteten Zifferblätter aus Glas. Am Waldheimer Rathausturm leuchten die mit 3,80 Durchmesser zweitgrößten Zifferblätter Deutschlands (nach dem Hamburger Michel mit acht Metern Durchmesser). Aber Waldheims Rathausturm ist nur 56 Meter hoch.

Zeiger in 46 Metern Höhe

Im Kern stammt die Döbelner Rathausuhr aus dem Jahr 1912, als das neue Rathaus und der quadratische 6,30 Meter breite Turm mit einem Meter dicken Wänden erbaut wurden. Bis zur Aufhängung der Zeiger sind es 46,50 Meter. Die gläsernen Zifferblätter haben drei Meter Durchmesser. Die Zeiger sind jeweils 1,60 und 1,48 Meter lang.

Von Thomas Sparrer