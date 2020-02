Döbelner Rechte teilen justiziables Bild vom Bomben-Prozess

Das wird wohl ein Nachspiel haben. Auf einer rechten Facebookseite sind Bilder von dem Angeklagten im Prozess um den Anschlag auf das AfD-Büro aufgetaucht. Dabei waren Bildaufnahmen grundsätzlich verboten. Nur Pressefotografen durften in einem kurzen Zeitfenster Bilder im Sitzungssaal machen.

Auf Medienbildern sind die Gesichter Angeklagten des AfD-Bomber-Prozesses nicht zu erkennen. Manch nichtjournalistischer Prozessbesucher hielt sich aber offenbar nicht an geltendes Recht, was Fotografieren in Gerichten und die Persönlichkeitsrechte betrifft. Quelle: Sven Bartsch