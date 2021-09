Döbelner Russisch Ikone wird mit 66 wieder Studentin

Döbeln

„Wenn ich die Tür zum Klassenraum aufmache und meine Schüler sehe, bekomme ich schlagartig gute Laune. Die Schüler waren immer mein Kraftquell.“ Monika Brosch sagte das mit voller Überzeugung. Wenn sie „Ihr Pappnasen“ zu den Schülern sagte, dann war das eine Liebeserklärung. „Ich denke, dass ich einen großen Teil meiner Schüler begeistern konnte“, sagt sie und ihre Augen leuchten, wenn sie zu erzählen beginnt.

Monika Brosch ist am Döbelner Lessing-Gymnasium so etwas wie eine Ikone. Kein russisch-orthodoxes Heiligenbild, sondern das Sinnbild einer Russischlehrerin, die für ihr Fach brennt und deren Begeisterung für Sprachen, allen voran die russische, spürbar und vor allem ansteckend ist. Seit 1996 kümmert sie sich am Lessing-Gymnasium Döbeln um die Begabtenförderung. Viele begabte Russischschüler konnte das Gymnasium bis zum Bundeswettbewerb entsenden. Zahlreiche 1. Plätze sprangen dabei für das Gymnasium heraus. Und selbst in der Pandemie im Homeschooling fand Monika Brosch sieben Schüler für ein Projekt über St. Petersburg, mit dem sich die Schule aktuell beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen beteiligt. Per Videokonferenz entstand der Beitrag. „Ich fand es so cool, dass die Schüler das durchziehen wollten“, schwärmt sie. Der Lohn ist wieder ein 1. Platz beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen für das Lessing-Gymnasium Döbeln. Für Monika Brosch ist es ein schöner Abschluss. Die Preisverleihung ist am 6. Oktober. Monika Brosch geht nun mit 66 Jahren in den Ruhestand. Aber für ihre Talente kommt sie weiter wöchentlich, um sie vorzubereiten. Nächste Woche ist die 10. Sächsische Russischolympiade, für die sie zwei ihrer Schüler vorbereitet. Ab Oktober betreut sie die Schüler, die das internationale Russisch-Sprachzertifikat TRKI ablegen wollen, im Rahmen einer AG am Gymnasium.

Das Leben von Monika Brosch wird mit dem Ruhestand keinesfalls ruhiger. Zum einen hat sie sich ab Oktober als Studentin der italienischen Sprache an der Universität Leipzig eingeschrieben. Nicht weil sie nicht schon italienisch sprechen könnte. „Ich will der Sprache richtig auf den Grund gehen, mit Geschichte, Kultur und allem“, sagt sie dazu. Russisch war die erste Fremdsprache, die sie lernte. Dann kam in der Schule Englisch dazu. Im Russischen hat sie promoviert. Tschechisch als zweite slawische Sprache kam dazu. Französisch lernte sie für den Urlaub, italienisch ebenso. Und als zweite Fremdsprache fürs Unterrichten am Gymnasium studierte und lehrte sie noch Latein. „Fürs Italienische und das Spanische ist Latein eine gute Grundlage. Vielleicht lerne ja dann spanisch als nächstes“, sagt sie.

In Rochlitz ist sie geboren. Die Eltern lebten damals in Geringswalde. Ihr Elternhaus stand in der Döbelner Burgstraße. Lehrer Gottfried Stein begeistert sie an der Schlossbergschule in Döbeln für die russische Sprache. „Ein toller Lehrer und mein Vorbild“, schwärmt sie noch heute. Mit 14 wechselt sie an eine Spezialschule für Russisch bei Saalfeld in Thüringen und lebt im Internat. An der Pädagogischen Hochschule Erfurt studiert sie nach dem Abitur Russisch und Deutsch. Das dritte Studienjahr am Pädagogischen Institut in Kaluga in der damaligen Sowjetunion war der Höhepunkt ihres Studiums. „Ich habe nie wieder so viel gelernt, wie in diesem Jahr“, erinnert sie sich. Bis heute pflegte sie Freundschaften, die dabei entstanden sind und bei jedem Moskau-Besuch macht sie einen Abstecher nach Kaluga. 1977 bis 1980 arbeitet sie zum ersten Mal am Döbelner Gymnasium. Danach wechselt sie nach Leipzig, schreibt 1985 ihre Doktorarbeit und bildet bis 1992 Russischlehrer aus. Als dann die Pädagogische Hochschule schließt, gibt sie am Russicum in Bochum Intensivkurse. Weil die Kinder noch zu klein sind, bleibt sie aber in der sächsischen Heimat, gibt Kurse, ist arbeitslos, schreibt in der Zeit für den Klett-Verlag drei komplette Lehrwerke. Danach hangelt sie sich als Lehrerin am Lessing-Gymnasium von Befristung zu Befristung. Als irrtümlich der dritte Zeitvertrag auf vier statt auf zwei Jahre verlängert wird, hilft ihr die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei der Klage auf Festanstellung. So ist sie seit 1996 wieder fest an ihrer ersten Schule als Lehrerin für Russisch und Deutsch tätig. Sie studiert 1997 berufsbegleitend Latein an der TU Dresden als drittes Fach. Seit 1995 ist die Vorsitzende des Sächsischen Russischlehrerverbandes und in der Abiturgruppe für das sächsische Russischabitur mitverantwortlich.

All das hängt sie jetzt an den Nagel. In Grimma, wo sie seit 21 Jahren zuhause und in zweiter Ehe verheiratet ist, wird sie jetzt früh um acht mit einem Kaffeebecher am Computer sitzen und wieder entspannt Lehrbücher schreiben. Sie wird wie bisher regelmäßig im Gesundheitsstudio trainieren und von Mai bis Oktober im Grillensee bei Naunhof fast jeden Tag schwimmen gehen.

Am Lessing-Gymnasium Döbeln unterrichtete Monika Brosch immer gern und blieb deshalb auch ein Jahr über den möglichen Renteneintritt hinaus. Schulleiter Michael Höhme wurde zu ihrem Abschied eine besondere Ehre zuteil: Er wurde als einziger Nicht-Russischlehrer in ihren „Club der blauen Leuchte“ aufgenommen. Mit einer solchen besonderen blauen Tischlampe beschenkte sie in ihrem Leben Kollegen in aller Welt, die sich besonders um die russische Sprache verdient gemacht haben.

Von Thomas Sparrer