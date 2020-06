Döbelner Rutschenbauer will Fahrzeugbau-Startup ins Fuchsloch locken

Döbeln/Mochau

Für zwei städtische Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Fuchsloch“ gibt es jetzt einen Kaufinteressenten. Es handelt sich um zwei kleinere zusammenhängende Grundstücke mit einer Gesamtfläche von zirka 2.685 Quadratmetern, wie der öffentlich einsehbaren Beschlussvorlage zu entnehmen ist. Kaufen will die Flächen nach DAZ-Informationen der Döbelner Edelstahlrutschen-Hersteller Atlantics, der seinen Produktionsstandort an der Dresdner Straße hat. Der Stadtrat soll in der Sitzung am Donnerstag über den Verkauf beschließen. Reichlich 40.000 Euro sollen so ins Stadtsäckel fließen.

Das erfolgreiche Unternehmen Atlantics will sich offenbar nicht selbst auf der Gewerbefläche ansiedeln, sondern fungiert laut der Beschlussvorlage als Investor und Bauherr. Errichtet werden soll ein Werkstattgebäude mit Sozialtrakt. Die Umsetzung ist für 2020/2021 geplant. Atlantics wolle die neuen Gewerberäume an ein Startup-Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau vermieten. Diese Startup-Firma werde individuelle Spezialaufbauten für Auftraggeber dieser Branche herstellen. Atlantics selbst wollte dazu auf Anfrage noch keine weiteren Details nennen. Die Geschäftsführung bittet noch um etwas Geduld.

Anzeige

Aktuell 21 Unternehmen

Im Gewerbegebiet Fuchsloch sind aktuell 21 Unternehmen, darunter der Rohrhersteller Amiantit, der Faserverbundspezialist Cotesa und mehrere Speditionen angesiedelt. Von 460.000 Quadratmetern Netto-Fläche sind erst im letzten Jahr 17.000 Quadratmeter an den Feinkosthersteller Wernsing-Gruppe verkauft worden, der eigentlich ein Kühl-Logistikzentrum bauen wollte. Nach DAZ-Informationen will das Unternehmen aus Norddeutschland den Kaufvertrag aber rückabwickeln und die Flächen zurückgeben. Der Neubau passe nicht mehr in die unternehmerischen Pläne.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Grundstück, um das es in der Stadtratssitzung am Donnerstag geht – die Flurstücke 120/7 und 126/11 der Gemarkung Großsteinbach, befinden sich unweit der Einfahrt zum Gewerbegebiet Fuchsloch von der Bundesstraße aus. Es liegt zwischen dem Fuhrunternehmen Funke und der Firma Innotherm Mochau. Weitere Nachbarn sind die Müller Metallveredlung und Schlosserei sowie Seidels Klosterbäckerei.

Die Stadt Döbeln hatte nach der Eingemeindung der Gemeinde Mochau von der Gewerbepark Fuchsloch GmbH als vorherige Eigentümerin die Gewerbeflächen im Gewerbegebiet übertragen bekommen.

Von Thomas Sparrer und Olaf Büchel