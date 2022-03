Döbelner Sachsen-Dreier: Zurück zur Frühlingswanderung

Döbeln

Den 2. April sollten sich Wanderfreunde rot im Kalender markieren. Nach zwei pandemiebedingten Herbstausgaben des Döbelner Sachsen-Dreiers startet die beliebte Frühlingswanderung des ESV Lok Döbeln in diesem Jahr wieder in der Jahreszeit, in der die Natur zum Leben erwacht.

Organisationsleiter Axel Weise freut sich auf den Sachsen-Dreier zu seiner angestammten Jahreszeit. Quelle: Sven Bartsch

Die DAZ sprach mit Organisationsleiter Axel Weise von der Abteilung Bergsteigen und Wandern des Vereins über Altes und Neues bei der Wanderung, die immer wieder hunderte Teilnehmer in die Muldestadt und ins Muldetal lockt.

Herr Weise, wie froh sind Sie darüber, dass der 38. Sachsen-Dreier jetzt wieder im Frühjahr gewandert werden kann?

Wir freuen uns natürlich sehr. Jetzt ist die Frühlingswanderung wieder eine Frühlingswanderung. Aber es war dennoch die richtige Entscheidung, in den zurückliegenden zwei Jahren unseren Sachsen-Dreier im Herbst zu machen. So hat es trotz Pandemie keine Unterbrechung gegeben.

In welche Richtung geht es in diesem Jahr? Gibt es neue Strecken?

Gewandert wird turnusgemäß in Richtung Leisnig. Wir haben insgesamt sieben Strecken, davon sind vier eine Rundwanderung von und nach Döbeln. Das sind die 7, 16 und 23 Kilometer. Und die längste Route, die diesmal 48 Kilometer lang ist. Ursprünglich waren es 46 Kilometer. Jetzt sind es zwei mehr, weil die bislang etwas unattraktive Runde über Gorschmitz nun über Tautendorf führt. Weiterhin gibt es eine Rundwanderung über 14 Kilometer von und nach Leisnig, die über das Kloster Buch führt. Und wir haben wieder zwei Streckenwanderungen, über 20 und 19 Kilometer, die von Döbeln nach Leisnig und umgekehrt gelaufen werden können.

Das heißt, es gibt auch in Leisnig wieder ein Ziel und Urkunden?

Genau, an diesem Service halten wir natürlich fest. Sowohl Start-Unterlagen als auch Urkunden gibt sowohl im Döbelner Lok-Stadion in Großbauchlitz als auch in Leisnig auf dem Markt. Dort gibt es ein Bürgerbüro mit Fenstern zum Markt, an denen alles abgeholt werden kann. Wer von Döbeln kommt und in Leisnig loslaufen will, kann auch den Shuttle-Service nutzen. Andersherum funktioniert das natürlich genauso. Dafür haben wir auch wieder die Regio-Bus mit drei Fahrzeugen an Bord, die zwischen 7 und 10.30 Uhr hin- und herpendeln. Das ist kostenlos für unsere Wanderer. Gestartet werden kann in Döbeln von 6.30 Uhr bis 11 Uhr und in Leisnig geht es eine Stunde später, also ab 7.30 Uhr los.

Nicht nur in Döbeln, auch in Leisnig kann sich zum Wandern angemeldet und die Urkunde abgeholt werden. Quelle: Sven Bartsch

Wieviele Verpflegungspunkte wird es diesmal geben?

Wir haben wieder fünf. Einen in Döbeln-Masten auf dem Sportplatz. Einen – und darüber freuen wir uns sehr, weil wir die Genehmigung vom Sachsenforst dafür erhalten haben – im Westewitzer Wald, am sogenannten Wettinplatz. Ein dritter befindet sich klassisch gegenüber der Muldentalklause in Westewitz. Diese beiden werden von den Kanuten unseres Vereins betreut. Die Verpflegungspunkte im Kloster Buch und an der Burg Mildenstein können wir dankenswerter Weise in Zusammenarbeit mit den beiden Einrichtungen betreiben.

Die Verpflegung bleibt traditionell?

Natürlich. Es gibt Fettbemmchen, Äpfel und Tee. Kostenfrei für unsere Wanderer. Die zahlen nur eine Startgebühr von 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen einen Euro. Und es gibt an jedem Verpflegungspunkt die Möglichkeit zum Toilettengang. Außer im Kloster und auf der Burg stellen wir überall Toilettenhäuschen auf. Und auch die Handwaschstationen wird es wieder geben. Das ist eine feine Sache, die wir ursprünglich coronabedingt eingeführt haben, aber die auch unabhängig von einer Pandemie Sinn macht.

Vor zwei Jahren haben Sie die elektronische Datenerfassung zur schnelleren Urkundenausgabe für die Wanderer eingeführt. Gibt es in diesem Jahr weitere Neuerungen?

Ja, gibt es. Wir haben kürzlich unseren Internetauftritt komplett neu gestaltet, das war dringend erforderlich. Interessierte Wanderfreunde finden jetzt auf unserer Homepage www.sachsen-3er.de auch unsere Streckenführungen alle schon mal in digitaler Form. Jede einzelne Strecke ist dort einsehbar, mit Beschreibung und Bildern. Und es gibt auch viele weitere Informationen.

Außerdem verzichten wir in diesem Jahr das erste Mal auf unsere Flyer, die wir früher unseren Wanderern in Döbeln in die Briefkästen gesteckt und an verschiedenen Stellen ausgelegt haben. Wir haben festgestellt, dass die überflüssig geworden sind. Letztes Jahr mussten wir fast alle wegwerfen – das schmerzt und ist einfach unsinnig. Deshalb haben wir uns entschieden, diesmal lieber Plakate aufzuhängen in den Städten, die mit dem Sachsen-Dreier in Verbindung stehen. In Döbeln, Roßwein, Waldheim und Leisnig wird man sie dann sehen und noch einmal daran erinnert, dass es bald losgeht.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie denn diesmal?

Wir planen mit 2000. Bei unseren Herbstwanderungen zuletzt sind wir darunter geblieben. Aber wenn das Wetter so toll wird wie es gerade ist, kommen definitiv mehr Teilnehmer. Dann brauchen wir einen Plan B für unsere Verpflegungsstellen. Aber den haben wir.

Von Manuela Engelmann-Bunk