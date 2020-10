Döbelner Sachsen-Dreier geht auch im Herbst

Döbeln/Waldheim

Die Frühlingswanderung im Herbst war ein Erfolg. Trotz Corona und durchwachsener Witterung wanderten über 1000 Leute beim diesjährigen Sachsen-Dreier mit. Diesen hatte der ESV Lok Döbeln als Veranstalter wegen Covid 19 von April auf Oktober verschieben müssen.

An insgesamt fünf Versorgungsständen gab es Fettbemmen und Äpfel. Quelle: Sven Bartsch

Anzeige

Die Teilnehmer kamen beileibe nicht nur aus der Region Döbeln sondern auch aus anderen Gefilden der Bundesrepublik. „Uns hat besonders gefreut, dass die Sponsoren zu uns gehalten haben“, sagte Axel Weise, Organisationsleiter des Sachsen-Dreiers beim ESV Lok Döbeln. So fuhr zum Beispiel Regiobus die Wanderer zum zweiten Start ins Waldheimer Stadt -und Museumshaus.

Schlange stehen am Anmeldestand Quelle: Sven Bartsch

„330 Wanderer und ein Hund starteten hier“, berichtete Jan Köhler, der den Start in Waldheim mit weiteren Helfern betreute. Wer nämlich seinen Hund als Starter anmeldet, bekommt auch eine Urkunde für den Vierbeiner. Bei den Urkunden half mit CSB ein Döbelner Unternehmen. Die Firma von Rocco Werner und Danilo Boitz hat eine Datenbank programmiert. Diese erfasst die Teilnehmer und per Knopfdruck gibt es die Urkunde. „Früher waren 20 Leute damit beschäftigt, die Urkunden zu schreiben“, sagt Axel Weise. 20 Leute auf engstem Raum – das wäre schon wegen des Infektionsschutzes gar nicht gegangen. Aber so hatte das Gesundheitsamt nichts am Sachsen-Dreier auszusetzen, die Zusammenarbeit mit der Behörde beschreibt Axel Weise als „hervorragend“. Die Corona-Auflagen brachten auch Neuerungen, die der ESV Lok Döbeln bei kommenden Sachsen-Dreiern beibehalten will. Die mobilen Handwaschstellen zum Beispiel. Ein Tritt auf den Fußknopf lässt das Wasser aus einem Vorratsbehälter fließen, einen Seifenspender gibt es ebenfalls. So steigt der Hygienepegel an den Dixi-Toiletten.

Wandern begeistert ganze Generationen. Quelle: Sven Bartsch

„Mindestens einmal im Jahr überwinde ich den inneren Schweinehund“, sagte Andreas Melzer. Dann wandert er nämlich beim Sachsen-Dreier mit. Schon seit Jahrzehnten ist das so. Andreas Melzer kann sich noch an die Zeiten erinnern, als die Routen durch den Gersdorfer Wald führten und die Sportwanderung so zu ihrem Namen kam, weil sie durch die drei Bezirke Karl-Marx-Stadt, Dresden und Leipzig führte. „Keine Sonne, kein Regen, kein Wind – ideales Wanderwetter“, äußerte sich Andreas Melzer am Sonnabend zufrieden. Er ist die 17 Kilometer lange Route gelaufen, so wie viele andere Teilnehmer auch, die im Döbelner Lok-Stadion starteten. Aber bereits kurz nach sechs Uhr hatten sich auch etliche Wanderer bei der Anmeldung eingefunden, die die 50 Kilometer lange Runde laufen wollten.

In Waldheim war die 19-Kilometer-Strecke die beliebteste Route. Dank des Bus-Shuttles war es auch möglich, von Waldheim nach Döbeln zu laufen. Mit rund 30 Helfern war der ESV-Lok Döbeln im Einsatz. Sie markierten die Strecken, so wie zum Beispiel der Waldheimer Heinz Thieme, der kurzfristig einsprang, betreuten Verpflegungsstellen, an denen es die legendären Fettbemmen zur Stärkung gab und nahmen Anmeldungen entgegen. Schon im Vorfeld war der Organisationsaufwand beträchtlich. Die Mitarbeiter der Bauhöfe der Städte Waldheim und Döbeln halfen fleißig mit, die Strecken vorzubereiten, so war zum Beispiel der eine oder andere Mäheinsatz zu bewältigen.

Von Dirk Wurzel