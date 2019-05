Döbeln

Einmal Zirkusartist sein. Dieses Gefühl dürfen die 200 Schüler der Grundschule Am Holländer in Döbeln schon die ganze Woche genießen. Aller vier Jahre veranstaltet die Schule eine solche Zirkusprojektwoche gemeinsam mit dem Zirkus Rolandos. Schulleiterin Elvira Flaschin freut sich riesig darüber, wie jedes Kinde dabei seine Aufgabe im Zirkusprojekt findet und nahezu alle über sich hinaus wachsen. So lernen die Kinder in kleinen altersgemischten Gruppen Haustierdressuren mit Hunden, Ziegen und Tauben, treten mit Lassos und als Jongleure, als Seiltänzer, Zauberer oder Akrobaten auf.

Zur Galerie Impressionen von der Durchlaufprobe am Donnerstag

Auch alle Kinder, die lieber nicht im Rampenlicht der Manege stehen wollen, können zum Gelingen der Zirkusvorstellungen beitragen. Ob als Tierpfleger, Techniker oder als Vorhangöffner. „Jedes unserer Kinder wird diese Woche zum Teil des Zirkus“, sagt Elvira Flaschin. Am Donnerstagvormittag war die erste Durchlaufprobe für das gut zweistündige Programm im Zirkuszelt. Am Abend fand die öffentliche Generalprobe statt, wo auch die ersten Eltern zusehen konnten. Am Freitag sind um 10 Uhr und um 17 Uhr in der Manege des Projektzirkus Rolandos auf dem Zirkusplatz in den Klostergärten öffentliche Vorstellungen, für die neben Eltern und Familienmitgliedern der Kinder auch die interessierte Öffentlichkeit eingeladen ist. Karten gibt es vor Ort. Mit dem Erlös und aus Mitteln des Ganztagsangebotes der Schule wird das Zirkusprojekt mitfinanziert.

Von Thomas Sparrer