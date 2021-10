Döbelner Sozialverband feiert 30. Geburtstag

Döbeln

Es war im Mai 1950 als in Döbeln, das erste Mitglied des Sozialverbandes VdK Deutschland aufgenommen wurde. 1991 wurde schließlich der Döbelner VdK-Ortsverband mit damals sechs Mitgliedern gegründet. Bis 2009 wuchs die Mitgliederzahl auf 100. Am Sonnabend feiert der Verband mit etwa 50 Gästen in der Rathauspassage seinen 30. Geburtstag. Dort hat der VdK seine Döbelner Geschäftsstelle. Mittlerweile zählt der Verein allein in Döbeln 265 Mitglieder. Denn der Unterstützungsbedarf der Menschen in allen sozialen Fragen ist deutlich angestiegen. Über 150 Mitglieder kommen allein aus Döbeln, die anderen aus der Umgebung. „Vor allem sind es Betroffene, die sich hilfesuchend an den Verband gewandt haben und so Mitglied wurden.“, sagt Michaela Hustig. Sie kam 2007 als Betroffene zum VdK und blieb im Ehrenamt. Seitdem arbeitet sie im Vorstand mit. Seit 2009 steht sie dem Ortsverband vor. Mit ihr im Vorstand arbeiten Sylvia Porebinski aus Roßwein, Ute Friedrich (Zschaitz), Katrin Fischer-Ansbach (Döbeln), Detlev Prella (Döbeln), Ursula Willnich (Roßwein) und Katrin Schneider (Hartha). Zwei Mal im Monat bietet der Verband in der Rathauspassage Rechtsberatung von Hauptamtlichen des Vereins zu allen sozialen Fragen an. Dazu gibt es bei Bedarf Ehrenamtssprechstunden der Vereinsmitglieder. Themen sind dabei Rente, Pflege, Schwerbehinderung, Sozialhilfe. Meist geht es darum, den Betroffenen zu helfen, Ansprüche durchzusetzen. In den dreieinhalb bis vier Stunden pro Sprechtag kommen im Schnitt etwa fünf Beratungssuchende.

Der Sozialverband VdK Deutschland wurde 1950 gegründet. Ausgesprochen stehen die drei Buchstaben für Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands. 2005 wurde er in Sozialverband VdK umbenannt. Kriegsbeschädigte sind heute kaum noch Thema. Die drei Buchstaben blieben aus historischen Gründen im Namen.

Von Thomas Sparrer