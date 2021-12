Döbelner Spezialfahrzeugbauer RKB trotzt Materialknappheit und legt mächtig zu

Döbeln

Beim Sonderfahrzeugbauer RKB Gamo in Döbeln hat man vorgesorgt, damit die Produktion im neuen Jahr 2022 nicht ins Stocken gerät. Die Werkhallen des Unternehmens am Stockhausener Weg in Döbeln sind für nächstes Jahr schon voll ausgelastet und auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Dafür nimmt das Unternehmen aktuell auch einiges Geld in die Hand.

Materialvorrat ist das A und O

„Das wichtigste ist jetzt dafür zu sorgen, dass der Materialfluss nicht ins Stocken kommt. Bei den aktuellen Verwerfungen auf den Märkten ist der Einkauf gerade unser wichtigstes Herzstück, von dem vieles abhängt“, sagt Dirk Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter des Betriebes. Das Unternehmen, das Hartmann vor fünf Jahren erworben hat, ist mittlerweile bestens aufgestellt und ein großer Player im Sonderfahrzeugbau. Das erfolgreich erwirtschaftete Geld kommt dem Unternehmen gerade wieder zugute. Für rund eine Millionen Euro schaffte RKB Gamo Materialvorräte an. So wurde das GFK-Material als wichtiger Grundstoff für die Wände der Spezialaufbauten fürs ganze kommende Jahr schon auf Vorrat gekauft. Das ganze Firmengelände ist zudem voll gestellt mit 70 Fahrgestellen von Renault. „Wir haben uns für rund 1,4 Millionen Euro Fahrgestelle besorgt. Wir wissen von vielen anderen Betrieben, die wegen Materialmangel trotz voller Auftragsbücher ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Im Gegenteil. Wir wollen noch weitere neue Kollegen einstellen und zahlen dafür sogar Einstellungsprämien“, sagt Dirk Hartmann. 15 neue Mitarbeiter sind im zu Ende gehenden Jahr neu ins Team gekommen.

Mit 70 Fahrgestellen von Renault hat sich RKB unter anderem bevorratet. Quelle: Thomas Sparrer

Platz für neue Halle zugestellt

Eigentlich wollte RKB an einer großen Produktionshalle einen Erweiterungsbau errichten. Diese Fläche ist aber nun mit den Materialvorräten voll gestellt. Dirk Hartmann lacht: „Jetzt haben wir zum Anbauen keinen Platz.“ Doch nun tritt Plan B in Kraft: Die langgezogene graue Werkhalle im unteren Teil des Betriebsgeländes wird jetzt für 750 000 Euro zu einem Fahrzeugübergabezentrum mit Stellflächen für neugebaute Fahrzeuge umgebaut. Das Gebäude bekommt eine neue Fassade, Solarmodule aufs Dach und eine Stromtankstelle. Knapp 600 Fahrzeuge hat RKB Gamo 2021 gebaut. Es handelt sich um Paketfahrzeuge in großer Zahl für den wachsenden Onlinehandel, um Testmobile, Scannerfahrzeuge für den Zoll an Flughäfen, schwere Werttransportfahrzeuge, Verkaufsmobile und Foodtrucks sowie mobile Tierarztpraxen. Renner sind zudem gerade sogenannte Retroliner: nostalgisch aussehende Foodtrucks in Oldtimeroptik mit moderner Technik unter der Haube.

Sogenannte Retroliner in runden Formen und knalligen Metalliclackierungen sind gerade sehr gefragt. Mitarbeiterin Annett Oehmigen arbeitet an diesem auffälligen Modell. Quelle: Thomas Sparrer

Neue Klebeanlage

Für die Wände der Spezialfahrzeuge aus GFK-faserverbundstoffplatten schafft RKB gerade eine digital gesteuerte automatische Klebeanlage an. Schwere Handarbeit wird damit automatisiert und die Produktion der Fahrzeugwände um ein Drittel gesteigert. 800 000 Euro wird die neue Maschine kosten. Die Sächsische Aufbaubank unterstützt die Investition mit einer Förderung.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer