Döbelner Spielplätze sollen neu beschildert werden

Die Stadt Döbeln hat in den nächsten Jahren eine Menge mit ihren Spielplätzen vor. 160 000 Euro sollen in den nächsten drei Doppelhaushalten bis 2026 in die 30 Spiel- und Bolzplätze investiert werden. Darüber hatte Michael Thürer, zuständiger Sachgebietsleiter im Döbelner Rathaus, im Februar die Stadträte informiert. Nun kommen die Spielplätze im Mai erneut auf die Tagesordnung. Es geht um das Thema Sicherheit.

Sylvio Kolb, der gerade wieder als Nachfolger für den verstorbenen Hermann Mehner in den Döbelner Stadtrat gerückt ist, hatte die Döbelner Spielplätze genauer angesehen und hat dabei ein besonderes Augenmerk auf die Beschilderung gelegt. Diese sei aktuell nicht optimal, findet der Stadtrat der Fraktion SPD/Linke/Grüne. Zwölf weitere Stadträte hat er für seinen Antrag gewinnen können. Neben seinen Fraktionskollegen haben auch die Stadträte von „Wir für Döbeln“, der FDP, den Freien Wählern und einige CDU-Stadträte unterschrieben.

„Ziel des gemeinsamen Antrages ist eine Erhöhung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen der Stadt Döbeln und seinen Ortsteilen“, erklärt SPD-Mann Sylvio Kolb. Dies könne durch eine Beschilderung mit markanten, gut sichtbaren Hinweisen geschehen, wie etwa dem Namen des Spielplatzes, seine genaue Adresse, die Telefonnummer des Eigentümers für das Melden von Schäden und natürlich eine Notrufnummer. Damit können im Falle von Unfällen oder Verletzungen beim Notruf die fünf W-Fragen beantwortet werden. Ergänzt werden sollten die Schilder eventuell noch durch die Spielplatzbenutzungszeiten, Verbotshinweise auf Alkoholverbot, Hundeverbot, Fahrradverbot und für welches Alter der Spielplatz ausgelegt ist.

„Die Hinweisschilder sollten auf den Kinderspielplätzen zentral, gut sichtbar aufgestellt werden und am besten von zwei Seiten gut lesbar. Genau das ist größtenteils nicht der Fall“, bemängelt Sylvio Kolb nach einem Besuch der verschiedensten Spielplätze im Stadtgebiet.

Thomas Mettcher, Sprecher der Stadtverwaltung bestätigt en Eingang des fraktionsübergreifenden Antrages zur „Beschilderung der öffentlichen, städtischen Kinderspielplätze in der Stadt Döbeln und seinen Ortsteilen“. Am 19. Mai soll er zunächst im Hauptausschuss des Stadtrates behandelt werden. Zudem verweist der Stadtsprecher darauf, dass zuletzt im Jahr 2018 auf Döbelner Spiel- und Bolzplätzen insgesamt 27 Schilder aufgestellt wurden. „Darauf sind unter anderem die Adresse und Telefonnummer des Eigentümers zur Meldung von Beschädigungen, die allgemeingültige Notrufnummer 112 und die Spielplatzbenutzungszeiten vermerkt. Piktogramme mit Verhaltensregeln weißen auf das Hundeverbot, das Fahrradverbot, das Alkoholverbot hin und darauf die Abfallkörbe zu benutzen“, so Mettcher. Die Spielplätze werden zudem turnusmäßig überprüft. Dabei würden auch regelmäßig fehlende oder beschädigte Schilder ausgetauscht.

„Ergänzt werden muss tatsächlich nach neuer DIN-Vorschrift auf den Schildern der Name des jeweiligen Spielplatzes. Daran arbeitet die Verwaltung bereits. Die Bezeichnungen der Spielplätze werden per Aufkleber demnächst an den Schildern befestigt“, kündigt Mettcher an.

Genau diese Angaben von Spielplatznamen sowie Adress- und Ortsangaben hat Sylvio Kolb vermisst. „Dies ist jedoch für Ortsfremde unverzichtbar, falls es zu einem Notfall kommen sollte. Noch dazu sind diese Beschilderungen so unscheinbar und unvorteilhaft aufgestellt, dass diese entweder gar nicht bemerkt werden und sogar abgewandt zum Spielplatz aufgestellt sind.“ Vorteilhaft fände er zudem, wenn irgendwann ein Austausch der momentanen Schilder erfolgen muss, deren Gestaltung noch einmal zu überdenken. „Die derzeitigen Schilder sind zu unübersichtlich.“

Von Thomas Sparrer