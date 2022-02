Döbelner Spitzsteindrachen wollen den 21. Cup wagen

Döbeln

Nach der Jubiläumsausgabe zum 20. Spitzstein-Drachenbootcup 2019 mussten die Sportler des ESV Lok Döbeln das Buch der Veranstaltungsgeschichte erst einmal schließen. Zwei Jahre Corona-Pandemie haben das Team des ESV Lok Döbeln ausgebremst. Jetzt meldet es sich mit einer guten Nachricht zurück. DAZ sprach mit Bianca Frenzel von der Organisationsleitung.

Wird es in diesem Jahr einen Drachenbootcup in Westewitz geben?

Ja. Wir haben im Dezember zusammengesessen, als die Pandemie-Situation noch schwieriger war, und ein Datum festgelegt. Am 2. Juli wollen wir den 21. Spitzstein-Drachenbootcup veranstalten. Wie dann die Rahmenbedingungen aussehen werden, müssen wir abwarten. Wir hoffen, dass im Sommer maximal noch 3G gilt, wenn überhaupt. Dann könnten wir auch mit Tests arbeiten.

Wer kann, abgesehen von einer dann geltenden Coronaschutzverordnung, beim 21. Spitzstein-Drachenbootcup mitmachen?

Wir haben das Programm für diesen Neustart nach der langen Pause erst einmal etwas zusammengestrichen, um die Veranstaltung organisatorisch überhaupt wieder ins Laufen zu bekommen. Es wird beispielsweise keinen Jugendcup am Freitag zuvor geben. Wir denken, dass die Schulen nach dieser Pandemie-Zeit vielleicht andere Prioritäten haben. Außerdem gibt es in diesem Jahr erstmals nur eine Kategorie, in der gestartet werden kann, nämlich im Mixed. Das heißt, es müssen in jedem Boot vier Frauen sitzen.

Wieviele Teams können an den Start gehen?

Da wir noch gar nicht richtig abschätzen können, wie groß das Interesse nach zwei Jahren Pause ist, gibt es noch keine hundertprozentig festgelegte Grenze. Ich denke aber, bei 25 könnte Schluss sein. Sollten sich jetzt allerdings 27 Teams melden, dürfte es auch kein Problem sein, die beiden dann auch noch im Rennplan unterzubekommen.

Gibt es eine Untergrenze?

Ich denke, 15 Mannschaften sollten es schon sein, damit Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen, sich der Organisationsaufwand lohnt. Wir hoffen ja schon, dass sich ein paar Mannschaften finden. Auch das 500-Meter-Rennen bieten wir an, wenn es gewollt wird. Das sehen wir dann an den Anmeldungen. Die Startgebühr pro Mannschaft liegt bei 300 Euro, darin sind dann auch zwei kostenfreie Trainingseinheiten enthalten.

Wann und wo kann man sich denn anmelden?

Die Anmeldung läuft wie zuletzt auch schon online über unsere Homepage www.spitzsteindrachen.de. Und sie ist bereits geöffnet, die Meldeunterlagen stehen zur Verfügung. Wir haben diesmal die Meldefrist auch nicht für Februar gesetzt, sondern es ist möglich, sich bis 15. April für eine Teilnahme zu entscheiden. Wir haben versucht, uns in die Lage der Teams zu versetzen, die sich vielleicht aktuell noch unsicher sind.

Für die Durchführung des Cups sind immer auch jede Menge Helfer erforderlich. Wie haben euer Helferkreis und das Team die lange Zeit ohne Veranstaltung zahlenmäßig überstanden?

Unser kleiner Kreis an Helfern ist da und hält zur Stange. Abgesprungen ist niemand. Dennoch schauen wir uns um, wo wir uns weitere Hilfe herholen können. Ausreichend Leute dabei zu haben, war schon vor Corona eine Herausforderung. Vielleicht versuchen wir in Zukunft, auf diesem Gebiet mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten.

Von Manuela Engelmann-Bunk