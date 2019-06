Döbeln

8.000 Besucher zählte das Döbelner Freibad seit dem Saisonstart Ende Mai. Am Wochenende wurde schon mal an der 1.000-Besucher-Marke gekratzt. Aktuell sind im großen Schwimmbecken 25 Grad Wassertemperatur. 27 Grad im Wasser werden es wohl am Mittwoch werden, wenn es richtig sommerlich heiß werden soll.

Große Investition für nächste Schwimmhallensaison

Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Döbelner Stadtwerke, und Simone Jentzsch, die das Stadtbad bei den Stadtwerken verantwortet, denken jetzt aber schon an die nächste Schwimmhallensaison. Denn auf der jüngsten Gesellschafterversammlung am vergangenen Mittwoch wurden die Weichen für eine neue 325.000-Euro-Investition im Stadtbad gestellt. „Die Gesellschafterversammlung hat unserem Konzept für die Neugestaltung des Kleinkinderbereiches im Hallenbad zugestimmt“, sagt Stadtwerkegeschäftsführer Gunnar Fehnle. Schon vor zwei Jahren hatten die Stadtwerke als Betreiberin des Stadtbades den Umbau am Kinderbereich geplant. Damals war am Kinderplanschbecken ein Leck entdeckt worden. Der Fehler war lange kaum zu orten. Schließlich gelang doch noch eine Reparatur, in dem zwei kaputte von vier Ausläufen an dem Kinderbecken abgedichtet werden konnten.

Erneut Wasserschäden entdeckt

„Vor drei Monaten haben wir nun wieder Wasserschäden an der Decke unter dem Kinderbecken im Hallenbad gefunden. Jetzt ist Schluss mit der Flickerei“, kündigt Fehnle an. Das Kinderbecken war 2002 in Betrieb gegangen und hat damit seine erwartete Lebensdauer durchaus erreicht.

Die Stadtwerke finanzieren den auf 325.000 Euro angesetzten Umbau für die Stadt. Gemeinsam mit dem Bauplanungsbüro Schroeder aus Döbeln-Gärtitz wurden erste Planungen erarbeitet. Geplant ist ein komplett neues, massives neues zweiteiliges beschichtetes Kinderplanschbecken auf zwei Höhenebenen, die mit einer Breitrutsche verbunden werden. Außerdem sind eine Schiffchenbahn und eine Spritzkanone vorgesehen.

4. Familientag am Sonnabend im Freibad Zum vierten Mal laden am Sonnabend die Döbelner Stadtwerke gemeinsam mit ihren Partnern TAG Wohnen und der Sparkasse Döbeln zum Familientag ins Döbelner Freibad ein. Den Auftakt bestreiten bereits am Freitagabend die Döbelner Wasserballer. Sie treten ab 19 Uhr im Wasserball gegen die Sportler aus Dresden-Löbtau an. Am Sonnabend beginnt der Familientag ab 9 Uhr mit verschiedenen Attraktionen wie Stand Up Paddling, begehbaren Wasserbällen und einigen weiteren Aktionen am und im Wasser. Außerdem werden etwa 300 Handballer erwartet, die ein Beachhandballturnier austragen. Am Vormittag treten dabei C- und D-Jugend-Mannschaften der HSG Neudorf-Döbeln, von Motor Gohlis-Nord Leipzig sowie aus Marienberg, Meißen und Leisnig an. Nachmittags sind die erwachsenen Beachhandballer der genannten Vereine am Start. Dazu sorgt ein DJ für musikalische Unterhaltung und das Team des Badkiosk für das leibliche Wohl der Besucher des Familientages.

Neben dem neuen Kleinkindbereich wollen die Badbetreiber auch gleich noch die Wasseraufbereitungstechnik auf den allerneuesten Stand der Technik bringen. Statt wie bisher mit Aktivkohlefilter erfolg die Wasserdesinfektion künftig in der gesamten Schwimmhalle mit UV-Licht. Das tötet Viren und Bakterien im Wasser noch zuverlässiger und schont gleichzeitig die Umwelt. Denn es werden weniger Chlor und andere Chemikalien verbraucht und die in den bisherigen Filtern verbrauchte Aktivkohle fällt nicht mehr an, die als teurer Sondermüll gilt. Die neue Wasserdesinfektion ist aber auch eine Vorlaufinvestition, damit das Hallenbad auch künftig auf deutlich mehr Besucher eingestellt ist.

In der laufenden Freibadsaison soll nun in der Schwimmhalle neben dem planerischen Vorlauf auch der Umbau des Kleinkindbereiches soweit vorbereitet werden. Ziel ist, dass die Bauarbeiter hinter festen Staubschutzwänden arbeiten können, ohne den Hallenbadbetrieb im September zu beeinträchtigen. „Wenn alles klappt, hoffe ich, dass wir den neuen Kinderbereich in der nächsten Wintersaison feierlich im Hallenbad einweihen können“, so der Stadtwerkechef. Dann ist das Stadtbad im Inneren komplett auf Familien und alle Generationen von Besuchern eingerichtet.

Kommentar: Auf dem Weg zum Familienbad von Thomas Sparrer Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im Februar 2018 war es heimlich zu bedauern: Das ewig lecke Kleinkindbecken im Hallenbad konnte doch noch einmal repariert werden. Damit waren die Pläne zunächst vom Tisch, auch in dieser Ecke des Hallenbades noch etwas Schickeres und Neues zu bauen. Zum Glück hatte das Becken mit dem Rutsch-Elefanten nun doch nicht das ewige Leben. Die Stadtwerke, als Betreiber des Döbelner Stadtbades, packen nun wieder die Pläne aus, den Kinderbereich mit einer neuen Wasserspiellandschaft neu zu gestalten. Damit wird der Weg im Stadtbad konsequent fortgesetzt, der alle Generationen und besonders Familien mit Kindern zum längerem Verweilen im Döbelner Stadtbad animieren möchte. Schon seit der Einweihung des im einstigen Innenhof neu entstandenen Lehrschwimmbeckens im Jahre 2013 stiegen die Besucherzahlen in der Schwimmhalle stetig und vor allem blieben die Besucher auch länger. Dieser Trend wird sich mit der neuen Kinder-Wasser-Spiellandschaft sicher fortsetzen. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer