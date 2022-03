Döbelner Stadtbad rechnet mit Ansturm unter 3G

Döbeln

Am Freitag trat die neue Sächsische Coronaschutzverordnung in Kraft. In Gastronomie, Sport und Freizeit gilt nun 3G. „Wir rechnen mit weiterem Besucherzuwachs im Hallenbad und der Sauna des Döbelner Stadtbades“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Trotz der Lockerung auf 3G gilt weiterhin die Obergrenze laut dem hauseigenen Hygienekonzept. Bis zu 100 Gäste dürfen zeitgleich in die Schwimmhalle, bis 30 in die Sauna. Kleine Wartezeiten sind nicht auszuschließen. In der Sauna ist ab sofort auch wieder die Dampfsauna in Betrieb.

„Ob unter 2G oder 3G – das Stadtbad war in den letzten Wochen immer gut besucht. In der Sauna wurde in Stoßzeiten schon mal die Grenze von 30 Gästen erreicht und es kam vereinzelt zu Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde für neu Gäste, die Einlass begehrten“, berichtet der Stadtwerkechef. Die Gäste hätten das aber entspannt getragen und kamen einfach nach einer halben Stunde wieder. Wer von auswärts kommt, könne auch gern anrufen und kurz nachfragen, ob mit Wartezeiten zu rechnen sei.

Gut angenommen wird im Stadtbad die neue Kinderlandschaft. Die Verweildauer von Familien sei schon in den letzten Wochen sichtbar gestiegen, freut sich der Stadtwerkechef.

Zuletzt hatte das Stadtbad in den Winterferien einen Crashkurs im Schwimmenlernen für Viertklässler angeboten. Von den 14 Teilnehmern erreichten 13 das Schwimmabzeichen.

Corona-Inzidenzwert in Mittelsachsen wieder gestiegen

725 neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Freitag. Damit steigt die Inzidenz wieder auf 1087,7 (+58.1) an. Stationär behandelt werden aktuell 50 Patienten wegen Corona, zwei müssen beatmet werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer