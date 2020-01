Döbelner Stadtbad rüstet Kinderbereich kräftig auf

Döbeln

Darauf können sich Familien mit kleinen Kindern freuen. Das Hallenbad im Döbelner Stadtbad bekommt eine neue Kleinkindlandschaft für runde 350 000 Euro mit zwei Becken auf unterschiedlicher Höhe, Rutschen und einer Schiffchenbahn dazwischen und mit Wasserspritzkanonen.

Noch ist von dem Großprojekt nicht viel zu sehen. Eine feste Wand sperrt den Bereich im Hallenbad vom Lehrschwimmbecken ab. Dahinter ist die 16 Jahre alte Kinderlandschaft mit dem kleinen weißen Rutsch-Elefanten. Die hat nach immer wieder auftretenden Lecks jetzt ausgedient.

Eine feste Wand trennt die künftige Baustelle vom normalen Hallenbadbetrieb. Quelle: Thomas Sparrer

Baugenehmigung liegt vor

Die Baugenehmigung für den Umbau des Kinderbereiches liegt uns jetzt vor. Die Genehmigung war nötig, weil damit auch in die Statik eingegriffen wird“, sagt Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln, die das Döbelner Stadtbad im Auftrag der Stadt betreiben. Die Planungen für die neue Wasserlandschaft ist ebenfalls fertig. Architekt Maik Schroeder setzt gerade noch die letzten Striche daran.

„Ende Februar ist der Baustart. Durch die feste Trennwand zum Hallenbadbereich wird es durch die Bauarbeiten keine Beeinträchtigung des Badbetriebes geben“, ist Stadtbadleiter Toni Bunzel froh. Hinter der Trennwand, die mit der Botschaft beklebt ist, dass hier ein neuer Kinderbereich entsteht, wird es einen eigenen Bauzugang geben, so das auch Staub und Dreck bei der Demontage des alten Beckens vom Hallenbetrieb fernbleiben.

Umbau bis Sommer

Der aufwendige Umbau wird sich bis über den Sommer hinziehen. Eröffnung des neuen Kinderbereiches soll im September sein, wenn die Freibadsaison endet und das Hallenbad wieder öffnet.

„Wir hoffen dass wir mit dem Umbau des Kinderbereiches noch familienfreundlicher werden und wir die Gästezahlen und vor allem auch die Verweildauer in unserem Bad nochmals erhöhen können“, sagt Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Schon die Erweiterung um das neue Lehrschwimmbecken hat der Schwimmhalle einen deutlichen Besucherzuwachs gebracht.

Steigende Nutzerzahlen Seit dem Einbau des neuen Lehrschwimmbeckens im Döbelner Stadtbad im Jahr 2013 sind die Besucherzahlen in der Schwimmhalle um ein Viertel gestiegen. Und die Badbesucher bleiben seither auch länger. Etwa 100 000 bis 125 000 Besucher im Jahr zählen Schwimmhalle und Sauna des Stadtbades. Das Freibad nutzen im Schnitt 25 000 Besucher pro Saison. 2018 gab es einen neuen Rekord mit 40 000 Freibadbesuchern.

Sauberes Wasser, weniger Chlor

Das führte nun aber auch dazu, dass die Stadtwerke runde 65 000 Euro in die Erneuerung der Wasserreinigungstechnik der Schwimmhalle investierten. „Wenn jetzt mit dem neuen Kinderbereich auch nochmals deutlich mehr Wasserfläche dazu kommt, wäre unsere Filtertechnik langfristig mal an Grenzen gestoßen. Dem haben wir vorgebeugt, indem wir das komplette System jetzt auf zukunftsträchtigere UV-Filtertechnik umgerüstet haben.“, erklärt der Stadtwerkechef. Unterm großen Schwimmbecken fließen in der größten der drei Filteranlage 150 Kubikmeter des Schwimmbadwasser durch extrem leistungsstarke UV-Filter.

Extrem starke UV-Lampen töten Keime und Bakterien im Wasser ab. Stadtwerkechef Gunnar Fehnle zeigt den UV-Filter unterm Lehrschwimmbecken. Quelle: Thomas Sparrer

Das Ultraviolette Licht tötet zuverlässig Keime und Bakterien ab. So wird deutlich weniger Aktivkohle und vor allem auch deutlich weniger Chlor und andere Chemie zur ph-Wert-Stabilisierung gebraucht. Das können die Badegäste gut am Wasser spüren. Auch das Warmbecken hat eine eigene solche UV-Filteranlage. Das neue Kinderbecken wird mit den Lehrschwimmbecken durch einen Extrafilter laufen. Für die Kleinkinder wird es eine Wassertemperatur von über 30 Grad bekommen.

„Mit der neuen UV-Technik ist das Hallenbad für weiter steigende Besucherzahlen gerüstet“, so Gunnar Fehnle.

Kommunales Zukunftsmodell Kommentar von Thomas Sparrer Dieses Döbelner Stadtbad ist ein besonderer Luxus, den sich die Stadt Döbeln für ihre Bürger gönnt. Denn eigentlich sind öffentliche Freibäder und Schwimmhallen ein enormes Zuschussgeschäft. Mit Abschreibungen macht das Döbelner Stadtbad in einem durchschnittlichen Jahr etwa 1,3 Millionen Euro Miese. Diese Zahl wäre eine finanzielle Katastrophe, wenn die Stadt Döbeln nicht ihre eigenen Stadtwerke hätte. Mit einem steuerlichen Querverbund werden die Gewinne aus der Strom-und Gasversorgung mit den Verlusten des Stadtbades gegen gerechnet. Wäre das nicht so, würden die Stadträte diese enorme rote Zahl jedes Jahr diskutieren anstatt über 350 000 Euro für einen neuen Kinderbereich nachzudenken. Das Stadtbad ist Daseinsfürsorge, die eine Stadt wohnenswert macht. Dank des stadteigenen Energieversorgers fließen Gewinne ins Gemeinwohl und nicht zu Großaktionären. Das ist ein zukunftsträchtiges Modell. Döbelner Stadtbad rüstet... E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer