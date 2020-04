Döbelner Stadtbummel in 360 Grad lässt sich jetzt vom Sofa aus erleben

Döbeln

Besser hätte der Zeitpunkt kaum sein können: Gerade jetzt, wo die meisten Geschäfte der Innenstadt schließen mussten und ein Stadtbummel im Sonnenschein nur begrenzt im realen Leben möglich ist, ging die Seite Mein-Döbeln.de online und bietet virtuelle Stadtrundgänge, Rundflüge über die Stadt Döbeln und sogar virtuelle Ladenbummel.

„Das Pulver trocken halten“

„Jetzt, wo viele Leute zuhause festsitzen, haben sie viel Zeit das neue Online Angebot anzuschauen“, sagt Wolfgang Müller. Der Vermieter hat den seinen Ladenmietern in der Stadt einen großen Teil der 360-Grad-Aufnahmen durch das beauftragte 360-Grad-Team aus Oelsnitz im Erzgebirge spendiert und freut sich, dass so viele Geschäfte mit gemacht haben. Zum einen fände er es nun gut, wenn lokale Webshops der Döbelner Innenstadthändler und entsprechende Lieferketten sich über die Seiten fänden, um wenigsten ein bisschen Umsatz zu generieren. Zum anderen hofft Wolfgang Müller auch auf die Kunden in der Region. Die sollten seiner Meinung nach jetzt das Pulver trocken halten, statt es für die großen internationalen Internetkonzerne und immense Zustellwege zu verpulvern. „Sorgen sie nach der Krise für Umsatz vor der Haustür, damit unsere Innenstadt lebendig bleibt.

„Wir sind als 360-Grad-Team auch extrem von Corona betroffen. Als Partner der Hotellerie in Europa, der Gastronomie und Einzelhändler spüren wir die Vorsicht der Kunden natürlich auch. Dennoch sagen wir: Kopf hoch! Wir schaffen das gemeinsam und zwar schon sehr bald. Es gibt ein Leben nach der Krise“, sagt auch Marcel Weidlich von der Oelsnitzer Dienstleistungsfirma. Sein Unternehmen fotografierte die 360-Grad-Luftaufnahmen und Rundflüge über Döbeln und besuchte alle beteiligten Einzelhändler und Gewerbetreibenden mit ihrer Technik, um den Internetnutzern auch die Döbelner Geschäfte rundum zu präsentieren.

„360 Grad Döbeln erleben“ heißt es auf der neuen Internetseite, die auch mit den Internetseiten der Stadt Döbeln verknüpft ist. Internetbesucher bekommen einen wunderbaren Überblick über die Stadt im schönsten Sonnenschein, können sich drehen und wenden, durch die Innenstadt bewegen, in Geschäfte hineingehen und sich drehen und wenden, Sehenswürdigkeiten anklicken und mehr erfahren. Damit kann mal sehr viel Zeit verbringen und Döbeln vom Sofa aus erkunden, passend zur aktuellen Lage alles ohne vor die Tür zu gehen.

Teil des neuen Stadtmarketings

Das Ganze ist Teil des neuen Döbelner Stadtmarketings. Dahinter steckt ein private Initiative Döbelner Unternehmer gemeinsam mit der Stadt Döbeln. „Wir wollen zeigen, wie modern die Region Döbeln sein kann. Nicht nur uns Döbelnern selbst, sondern vor allem auch interessierten Gästen. Aber auch uns selbst schadet es manchmal nicht, gelegentlich zu reflektieren was unsere Heimat alles zu bieten hat und wie schön das Muldental doch ist“, sagt Rocco Werner, der mit seiner Forma CSB als lokaler Akteur das Projekt koordiniert.

Die neue Internetseite soll verbinden und Anlaufstelle für alle Interessenten sein. Neben allgemeinen Themenbereichen über die Stadt sollen die Stärken Döbelns als Wirtschaftsstandort mit sehr guter Infrastruktur mitten in Sachsen und mit bezahlbaren Grundstückspreisen gezeigt und so neue Kunden und Einwohner angelockt werden.

Das neue Stadtmarketing Ziele des neuen Stadtmarketings sind Einwohnerwachstum, die Entwicklung Döbelns als attraktiver Wirtschafts- und Investitionsstandort, als regionales Zentrum in Mittelsachsen und attraktiver Partner fürs Umland, die weitere Belebung und Vollvermietung des Handels in der Innenstadt. „ Döbeln soll sich als Familienstadt und echte alternative für Familien aus den Oberzentren etablieren“, zitiert Mitstreiter Reinhard Zerge eines der Ziele aus den vorangegangenen Beratungen der Arbeitsgruppe.

Von Thomas Sparrer