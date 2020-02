Döbelner Stadtrat in diplomatischer Mission

Döbeln

Als Diplomat im Auftrag der Stadt ist der Döbelner CDU-Stadtrat Dr. Rudolf Lehle am kommenden Freitag unterwegs. Lehle nutzt einen Termin in München für einen kleinen Umbogen nach Erding. Dort hat sich der einstige Chefarzt der Klinik in Hochweitzschen mit den Besitzern des Döbelner Hauptbahnhofes zu einem Kennenlerngespräch verabredet. Denn der 62-jährige Stadtrat ist nicht nur Eisenbahnfan und einer der Mitkämpfer für die Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln-Roßwein-Meißen-Dresden.

Ziel des diplomatischen Erstkontaktes ist es, dass die Geschäftsführung der Neumayr und Sedlmeir GbR aus Erding zu ein persönliches Treffen mit Döbelns Rathausspitze und der Mitteldeutschen Regiobahn vereinbaren. Und dann über gemeinsame Strategien sprechen, wie der Eigentümer das 151 Jahre alte historische Bahnhofsgebäude wieder zu dem machen kann, was es eigentlich sein sollte: einem ansehnlichen Tor zur Stadt.

Neumayr und Sedlmeir GbR Die Neumayr und Sedlmeir GbR Erding besitzt seit 2016 rund 130 Bahnhöfe, darunter den Döbelner Hauptbahnhof. Das Unternehmen steht in der Kritik, da sich bei der Unterhaltung des historischen Gebäudes nichts bewegt. Taubendreck verursachte zuletzt einen erheblichen Wasserschaden am Dach und im Gebäude. Auch ist der Bahnhof völlig verdreckt. Die Besitzer wollen nun in eine Taubenabwehr investieren. „Wir suchen nach der zündende Idee, wie wir den Bahnhof weiter entwickeln können. Wer mit so einer Idee auf uns zukommt, dem richten wir gern Räume her“, so Antonia Rezvan von der Geschäftsführung in Erding.

„Damit nicht jeder nur darauf wartet, dass der jeweils andere etwas unternimmt oder sich ärgert, weil nichts an der Immobilien geschieht, halte ich es für günstiger, wenn wir miteinander in den Dialog treten“, begründet Rudolf Lehle seinen Vorstoß als Stadtrat. Gemeinsam mit MRB und der Stadt sollen Ideen und Unterstützungsmöglichkeiten abgeklopft werden, damit der Döbelner Hauptbahnhof wieder eine Schmuckstück wird.

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben vor dem Hauptbahnhof gemacht und das Gebäude durch die Verkehrsanbindung ans Busnetz, Kurzzeit und Pendlerparkplätze, Grünflächen, Spielplatz und zuletzt durch neue Zufahrtsstraßen samt gestaltetem Kreisverkehr deutlich aufgewertet.

„Jetzt muss es darum gehen, das Gebäude herzurichten, damit man sich nicht damit schämen muss, wenn die neue Bahnanbindung für deutlich mehr Betrieb auf dem Bahnhof sorgt“, so Lehle.

Bis Ende Februar/Anfang März soll das Gutachten der Bahnkonzept Dresden GmbH vorliegen und damit klar sein, welchen Investitionsbedarf es an der vorhandenen Bahnstrecke nach Dresden gibt. „Ich habe mit der Nossen Riesaer Eisenbahn Compagnie als Streckenbetreiber abgesprochen, dass wir die Informationen des Gutachtens schnellstmöglich bekommen, um danach gemeinsam mit Altlandrat Manfred Graetz, Mittelsachsen Landrat Matthias Damm und dem Meißner Landrat Arndt Steinbach weitere Gespräche in der Sächsischen Staatskanzlei zu führen. Wir wollen an das Thema Bahnverbindung nach Dresden keine Luft heranlassen“, so Lehle.

Das Gutachten soll den Investitionsbedarf an der Strecke aufzeigen, wo etwa Brücken, Gleise, Signale zu erneuern sind. Klar ist schon jetzt, dass ein elektronisches Stellwerk in Nossen gebaut werden muss.

Wer hilft mit bei Taubenprojekt? Die geplante Taubenabwehr am Döbelner Hauptbahnhof stößt auf Kritik. Lisa Häntzschel aus Döbeln macht auf die Kampagne “#Respekt Taube“ des Deutschen Tierschutzbundes aufmerksam. Es mag ja sein, dass im Döbelner Hauptbahnhof Schäden durch den Taubenkot entstanden sind. Dennoch rechtfertigt dass nicht, die Tiere auf grausame Art zu„beseitigen“. Niemand muss alle Lebewesen lieben, aber alle Lebewesen verdienen Respekt und Achtung. Es geht darum, die Tauben von den städtischen Brennpunkten wegzulocken und ihnen in betreuten Taubenhäusern ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Der Bestand kann so kontrolliert und verkleinert werden. Außerdem kann die Gesundheit der Tiere kontrolliert werden. Natürlich braucht dieses Projekt ehrenamtliche Unterstützer, um es auf Dauer erfolgreich verwirklichen zu können. Deshalb mein Aufruf an alle LeserInnen: Wenn Sie Interesse haben, mehr über das Projekt zu erfahren, melden Sie sich bitte bei mir unter folgender Mailadresse: taubenschlag-doebeln@web.de. Außerdem liegen im Eingangsbereich der St. Nicolaikirche Prospekte und Flyer aus.

Von Thomas Sparrer