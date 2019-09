Von Thomas Sparrer

Zweite Stadtratssitzung in Döbeln und die AfD zeigt ihr Gesicht. Ginge es nach ihr, würde der 22 Jahre bestehende Treibhausverein und alle Jugend- und Soziokultur in der Stadt platt gemacht. „Braucht kein Mensch“, „War ich noch nie“, „Die sind gegen die AfD“, wurde argumentiert. „Treibhaus gleich Antifa. Das sind doch die vom G20-Gipfel, also Linksextremisten.“ Das war selbst OBM Liebhauser zu dumm und er stellte klar, dass man bei der Stadtverwaltung sicher weiß, dass das Extremistengeschwafel der AfD in Verbindung mit dem Treibhaus Schwachfug sei.

Dennoch machte auch die CDU bei der Diskussion um den Zuschuss für den Treibhausverein keine gute Figur. Sie hinterließ das Gefühl, sich bei der AfD anzubiedern. Statt sich klar hinter den in der breiten Mitte der Bevölkerung verankerten Verein zu stellen, bekamen die Macher einen Tritt. Nach Auflösung des Frauenzentrums führt der Treibhaus deren Angebote für Frauen und Senioren weiter. Darum braucht er mehr Geld. Nun erschüttert der zu knappe städtische Zuschuss die Finanzen des Vereins. Ein fatales Signal. Vor allem an jene engagierten, gut ausgebildeten jungen Leute, die bewusst in ihrer Stadt bleiben und sich seit Jahren für die Zivilgesellschaft engagieren.