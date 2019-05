Döbeln/Hartha

Zwei Jahre haben die Mitglieder des Döbelner Lionsclubs für das Kunstwerk spenden gesammelt. Die Benefizkonzerte Nummer sieben und acht wurden dafür veranstaltet. Am Montag schwebte das bronzene Relief der Döbelner Muldeninsel bei der Firma Just Naturstein in Hartha auf seinen Sockel. Der wiegt runde zwei Tonnen und ist aus Sirkwitzer Sandstein hergestellt. „Dieser Stein passt aus Schlesien passt einfach am besten zu dem Bronzerelief“, sind sich Mirko Adam, Prokurist des Harthaer Naturstein-Großhandels, und Karla Just, Steinmetz- und Bildhauermeisterin einig. Das 70 Mitarbeiter zählende Familienunternehmen aus Hartha spendiert den Sockel für das Döbelner Stadtrelief.

Montage am Mittwoch

Am Mittwochmorgen wird das Kunstwerk auf dem Döbelner Obermarkt vor dem Alten Amtshaus montiert. Am Samstag, um 10 Uhr wird des Bronzemodell feierlich eingeweiht. Es zeigt alle Gebäude auf der Döbelner Muldeninsel im Maßstab 1:650. Es handelt sich um ein so genanntes Blindenstadtmodell des Bildhauers Egbert Broerken. Er hatte die Idee zu den bronzenen Stadtreliefs, als er in seiner Heimatstadt Soest die Schüler der dortigen Blindenschule bei einem Stadtrundgang sah. Zwischenzeitlich hat er 130 solcher Modelle gefertigt und lässt damit Blinde etwa den Dom zu Münster oder die Städte Osnabrück und Solothurn in der Schweiz ertasten. Das können Sehbehinderte nun auch in Döbeln. Die Sehenswürdigkeiten sind dazu auch in Blindenschrift gekennzeichnet. Doch auch für alle Döbelner und nicht sehbehinderten Touristen ist das Modell gedacht, das einen schönen Blick von oben auf die Muldeninsel darstellt.

„Aufgestellt wird das Modell vor dem Alten Amtshaus auf dem Obermarkt, direkt neben der Durchfahrt der Großen Kirchgasse. Hier hat der Betrachter eine gute Orientierung zwischen Rathausturm und Nicolaikirche. Die Pferdebahn hält an diese Stelle und spannt das Pferd um. Fußgänger kommen aus Richtung Kirche, Busbahnhof oder Rathauspassage vorbei und das Modell kann an diesem Standort nicht zugeparkt werden“, schildert Lions-Präsident Maik Schroeder die Vorteile des Standortes, der sich aus mehreren Ideen schließlich als Favorit durchgesetzt hat. Am jetzt gewählten Standort gibt es ausreichend Platz, etwa für Gruppen bei Stadtführungen. Hinzu kommt, dass das Kunstwerk auch ein weiteres Puzzlestück bei der Belebung auf diesem Teil des Obermarktes wird.

40.000 Euro Spendengelder

40.000 Euro haben die Lionsfreunde in den letzten zwei Jahren dafür an Spenden eingesammelt. Insgesamt haben sich 300 Spender an den Bronze-Kunstwerk beteiligt, darunter neun Großspender mit Beträgen von mehr als 3.000 Euro, 18 Spender mit mehr als 300 Euro und viele weitere Kleinspender. Gegossen wurde das bronzene Stadtmodell in der Glocken- und Kunstgießerei Petit & Gebr. Edelbrock mit Sitz in der westfälischen Stadt Gescher, die seit 1690 besteht.

Am Samstag, um 10 Uhr, veranstalten die Lionsfreunde auf dem Obermarkt ein kleines Fest zur Einweihung des Stadtmodells und zur feierlichen Übergabe des Kunstwerkes an die Stadt.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte der Lionsclub zu seinem 9. Benefitzkonzert in die Nicolaikirche eingeladen. Mehr als 300 Besucher kamen, um das Chemnitzer Bläserensemble C-Brass zu erleben und zu spenden. „Diesmal gehen die Konzerterlöse an das Kinderheim Gärtitz, das davon ein neues Spielgerät im Außengelände anschaffen kann“, verkündet Lionspräsident Maik Schroeder, der selbst aus dem Stadtteil Gärtitz stammt.

Von Thomas Sparrer