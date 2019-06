Döbeln

Ein besonderes Konzert bereitet der Stadtsingechor Döbeln für Freitagabend in der Kirche Technitz vor. Schon am Montagabend probten die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Lisa Häntzschel in der Technitzer Kirche.

„Gemeinsam mit dem Gospelchor der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche München gestalten wir ein Konzert unter dem Titel ,Chormusik aus aller Welt’. Der Münchner Chor möchte auch partnerschaftliche Verbindung zu uns knüpfen“, verrät Dagmar Franke, die Pressesprecherin des Döbelner Stadtsingechores.

Am Freitag werden vor allem Gospels und andere rhythmische Lieder erklingen. Jeder Chor bietet sein Programm und zum Schluss singen beide Chöre gemeinsam. Dazu wird es bereits am Donnerstag eine erste gemeinsame Probe im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel geben. Dort ist der Chor aus München untergebracht. Am Freitag findet eine weitere gemeinsame Probe in der Technitzer Kirche statt.

Nach der Probe gibt es ein Kaffeetrinken für alle, bevor dann 18 Uhr das Konzert beginnt. Der Kartenverkauf beginnt eine Stunde vor Konzertbeginn in der Technitzer Kirche. Bereits bei der jährlichen Chorwerkstatt im März in Sayda probte der Stadtsingechor Gospels aus verschiedenen Ländern.

Von Thomas Sparrer