Döbelner Stadtwerke setzen auf Erdgas im Tank

Döbeln

Beim Klimaschutz gehen die Stadtwerke Döbeln andere Wege. Statt auf Elektromobilität setzt das kommunale Versorgungsunternehmen lieber auf Erdgasfahrzeuge. Die Stadtwerke Döbeln bieten seit 1. Januar sogar allen Käufern von Erdgasfahrzeugen gegen Vorlage des Kaufvertrages einen 300-Euro-Bonus an, mit dem sie an der Erdgastankstelle der Stadtwerke auf dem Autohof an der Autobahnauffahrt Döbeln-Nord Erdgas tanken können. Bestandskunden oder Neukunden der Stadtwerke bekommen sogar 350 Euro zum Erdgastanken.

„Wir sind von der Erdgastechnik überzeugt. Nach einer aktuellen ADAC-Studie haben Erdgasautos in der Golfklasse sogar gegenüber den Elektroautos die deutlich bessere Klimabilanz“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Erdgas-Erfahrung seit zehn Jahren

Für das stadteigene Unternehmen rollt seit zehn Jahren eine ganze Flotte von Servicefahrzeugen mit Erdgas durch die Region. Alle VW Caddys der Stadtwerke tanken Erdgas, nur die VW T5 nicht. Seit neuestem gehört zudem ein nagelneuer erdgasbetriebener Skoda Oktavia 1,5 TSI zum Fuhrpark der Stadtwerke. Das Mittelklasse-Auto kostet so viel wie ein vergleichbarer Diesel, fährt aber noch deutlich günstiger.

„Ich halte die Elektromobilität in unserer Region noch nicht für wirtschaftlich und alltagstauglich. Für Pendler und Normalverdiener ist das keine Alternative. Erdgas ist dagegen wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll,“,sagt Gunnar Fehnle überzeugt.

20 Kilo Erdgast = 30 Liter Benzin

20 Kilogramm Erdgas fasst der Erdgastank des neuen Stadtwerkemobils. Bei einem Kilopreis von 1,10 Euro sind das 25 Euro. 360 bis 400 Kilometer je nach Fahrweise rollt das Auto damit. 20 Kilogramm Erdgas entsprechen dabei etwa 30 Liter Benzin, die an der Tankstelle durchschnittlich 51 Euro kosten. „ Erdgas im Tank ist demnach nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für den Geldbeutel, weil man um die Hälfte günstiger fährt und es die Erdgasautos auch als Kleinstwagen gibt“, argumentiert der Stadtwerkechef. Vom Kaufpreis, von den Stromverbrauchskosten und von der Praktikabilität seien dagegen Elektroautos im Moment für Pendler noch eine Zumutung und für Menschen mit den in hiesigen Breiten niedrigem oder gar Mindestlohn eine Frechheit, findet Gunnar Fehnle.

Vier E-Ladesäuöen im Betrieb

Dennoch verschließt sich das Döbelner Versorgungsunternehmen dem Thema Elektromobilität nicht. An vier Standorten (bei der WGF in Döbeln-Ost, am Penny-Markt in Nord, am Stadtbad und bei der Veolia in der Bahnhofstraße) betreibt das Unternehmen E-Ladesäulen. Statistisch wurde jede der vier Ladestationen 20 Stunden im Jahr genutzt. Etwa 3.000 Kilowattstunden Strom wurde an den je zwei Ladepunkten der vier Säulen zusammen getankt. „Das sind nicht mal 1,5 Prozent des Möglichen“, sagt Gunnar Fehnle. Vorerst ist Döbeln also mit Ladesäulen eher überversorgt und die Stadtwerke bauen bis auf weiteres mangels Nachfrage keine Ladesäulen mehr.

Von Thomas Sparrer