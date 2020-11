Döbelner Stollenbäcker lassen sich für ihre Kunden etwas einfallen

Region Döbeln

Eigentlich hätte das große Stollenfest der Bäckerei Körner am kommenden Sonnabend stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie macht das unmöglich. Den Kopf in den Sand stecken kommt für Junior-Chef Patrick Seyffarth aber nicht in Frage. Er hat sich etwas einfallen lassen. „Wir machen auf unserem Hof in Großweitzschen einen Stollentag“, erklärt er. Für Besucher gibt es dann zehn Prozent Rabatt. „Damit wollen wir ein Signal senden und zeigen: Wir sind da, wir machen was.“

Am Sonnabend werden demnach die Verkaufsautos der Bäckerei draußen stehen. Eine Einbahnstraßenregelung verhindert, dass sich die Besucher zu nahe kommen. „Es wird eine reine Verkaufsveranstaltung. Dieses Jahr gibt es kein Kinderbacken, kein Markttreiben, keine Musik.“ Aber der Holzofen wird befeuert, um den Besuchern Essen zum Mitnehmen anbieten zu können.

Junior-Chef Patrick Seyffarth von der Bäckerei Körner freut sich über drei Gold-Auszeichnungen für Rosinen-, Mandel- und Nougatstollen. Quelle: Sven Bartsch

Dieses Jahr ist alles anders

Wie schon in den Jahren zuvor wird es auch wieder den Online-Stollenverkauf geben. „Das machen wir schon seit vielen Jahren, aber dieses Jahr doch ein wenig anders“, erklärt Patrick Seyffarth. Die erste Lockdown-Phase nutzte der Junior-Chef um den Internetauftritt seiner Bäckerei auf den neusten Stand zu bringen – inklusive des Online-Shops. „Wir haben dort unser Sortiment massiv erweitert, so dass alle Weihnachtsprodukte online verfügbar sein werden.“ So soll der Verlust abgefedert werden, denn eigentlich ist das Weihnachtsgeschäft die Zeit, in der die Bäckerei den meisten Umsatz macht. „Firmenfeiern, Veranstaltungen – das fällt diesmal alles weg“, so Seyffarth.

Kein Backen für Kinder

Auch das Kinderweihnachtsbacken, das sonst immer Anfang Dezember stattfindet, wird es dieses Jahr nicht geben. Doch Patrick Seyffarth werkelt an Alternativen und sammelt Ideen, wie das doch noch klappen könnte, wenn auch anders als die Jahre zuvor. Trotz aller Umstände, die es der Bäckerei in diesem Jahr nicht leicht machen: Es geht weiter, „auch wenn es eine riesige Herausforderung ist.“

Werksverkauf bei Erntebrot

„Aufgrund der derzeitigen Verordnungen können wir unseren Tag der offenen Tür nicht ganz so wie geplant umsetzen“, sagt Elke Lehmann, Geschäftsführerin von Erntebrot in Döbeln. Anstelle des Tages der offenen Tür wird es jedoch am Sonnabend von 10 Uhr bis 15 Uhr einen Stollen-Werksverkauf auf dem Gelände von Erntebrot in Döbeln-Masten geben. „Außerdem möchten wir ein kleines Stollenfest veranstalten, sobald es die Situation wieder zulässt. Wir haben dafür den 5. Dezember ins Auge gefasst. Das muss aber – je nach Lage – kurzfristig entschieden werden“, so die Geschäftsführerin weiter.

Erntebrot hat für den Verkauf von Stollen zudem einen Online Shop unter www.erntebrot.de. Außerdem wird in Kürze der Erntebrot-Stollen auch bei Amazon zu kaufen sein. In der Backstube des Unternehmens duftet es verführerisch. Hier werden die verschiedenen Stollen gerade in großer Zahl im Schichtbetrieb gebacken.

Ines Schmidt von der gleichnamigen Roßweiner Bäckerei am Kreuzplatz und Mitarbeiterin Steffi Lange Quelle: Sven Bartsch

Online Stollen vom Roßweiner Kreuzplatz kaufen

In der Bäckerei von Jens Schmidt in Roßwein am Kreuzplatz gibt es längst Stollen zu kaufen. Den großen für den traditionellen Stollenanschnitt zum Roßweiner Weihnachtsmarkt wird der Bäcker in diesem Jahr nicht backen. Doch auch in der Roßweiner Backstube hat man schon lange auf die Corona-Lage reagiert. Der Lieferdienst, den es seit dem Frühjahr für alle Backwaren gibt, wurde nun auch auf die Stollen ausgedehnt. Rosinen- oder Mandelstollen, auch mit bitterer Schokolade kann man sich sogar online über die Webseite der kleinen Bäckerei bestellen.

Von Stephanie Helm, Thomas Sparrer u. Manuela Engelmann-Bunk