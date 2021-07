Döbelner THW hilft im Zentrum der Katastrophe

Döbeln/Ahrweiler

„Wenn du dir die Bilder von Weesenstein in Sachsen 2002 vorstellst, so ungefähr sieht es hier überall aus. Die Flutkatastrophe hier hat noch ein deutlich schlimmeres Ausmaß, als wir es damals bei uns erlebt haben.“ Das sagt Christian Winkler am Nachmittag am Telefon. Er ist mit weiteren ehrenamtlichen Kameraden des Ortsverbandes Döbeln des Technischen Hilfswerkes in das Katastrophengebiet im Westen Deutschlands entsendet worden. Dort hilft das Döbelner THW mit seiner schweren Technik beim Aufräumen.

„Das ist hier kein Frage von Tagen oder Wochen. Es wird wahrscheinlich Monate dauern, bis hier wieder ein einigermaßen normales Leben Einzug halten kann“, schätzt de Döbelner THW-Ortsbeauftragte ein.

Die Gemeinde Schuld liegt eigentlich malerisch in einer engen Schleife der Ahr im engen Ahrtal im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Hier sind die Döbelner THW-Helfer seit Dienstag direkt im Ort eingesetzt und helfen straßenzugweise zusammengetragenen Unrat, Schlamm und Schutt aus dem Ort zu fahren. „Man kann sich das Ausmaß der Zerstörung nur schwer vorstellen. Es gibt aktuell kein Wasser, keinen Strom, keine funktionierende Abwasserentsorgung“, schildert Christian Winkler. Während die Döbelner gemeinsam mit THW-Kameraden aus Freiberg eine Fachgruppe Räumen des THW bilden und die Einwohner von Schuld direkt unterstützen, sind andere Fachgruppen des THW mitten im Ort mit dem Aufbau einer Trinkwasserversorgungsanlage und dem Verteilen von Trinkwasser beschäftigt.

Untergebracht sind die aus ganz Deutschland angereisten THW-Helfer am Nürburgring. An der bekannten Rennstrecke hat das Technische Hilfswerke ein großes Zeltlager für die vielen ehrenamtlichen Helfer der Katastrophenschutzorganisation des Bundes aufgebaut. Von hier aus starten auch die Döbelner jeden Tag in ihr Einsatzgebiet. Abends tauschen sich die Kameraden dann aus und es machen schreckliche Nachrichten die Runde: von freigelegten Autos, in denen noch die Insassen saßen und von ausgepumpten Kellern, in denen man die toten Hausinhaber fand.

Helfen im Katastrophengebiet an der Ahr: Die Döbelner THW-Kameraden. Quelle: THW Döbeln

Am Sonntag hatten die Döbelner THW-Helfer auf dem Hof ihrer Unterkunft in der Döbelner Friedrichstraße die Ausrüstung verstaut, den großen Radlader auf einen Tiefladeranhänger geladen und waren gemeinsam mit Kameraden und Technik des Freiberger THW zum Nürburgring aufgebrochen. Dort verbrachten sie den Montag im so genannten Bereitstellungsraum an der Rennstrecke, bis sie von den örtlichen Einsatzleitungen koordiniert zu den Brennpunkten im Katastrophengebiet beordert wurden.

Die Stadt Döbeln hat bei der Kreissparkasse Döbeln ein Spendenkonto für die vom Juli-Hochwasser 2021 betroffenen Personen, Unternehmen, Vereine und Einrichtungen angelegt. Die Bankverbindung lautet: Kontoinhaber: Stadt Döbeln, IBAN: DE98 8605 5462 0391 0226 79, BIC: SOLADES1DLN, Zahlungsgrund: Döbeln hilft – Hochwasser 2021

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer