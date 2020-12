Döbelner Terrassenufer ist jetzt deutlich erkennbar

Döbeln

Noch rechtzeitig vor der Weihnachtspause sind die Stahlbetonarbeiten am Flutgraben im Bereich des Steigerhausplatzes abgeschlossen. Die rötlich gefärbten Vorsatzschalen, die der Flutmauer eine porphyrfarbene Natursteinoptik geben sollen, sind ebenso betoniert wie die Mauerkronen. „Wir haben unser Ziel für dieses Jahr erreicht“, sagt John Müller. Der 33-Jährige ist der zuständige Projektleiter für Döbeln bei der Landestalsperrenverwaltung Betrieb Rötha.

Drei Terrassen bis zum Wasser

Im Uferbereich vor dem Hof der Döbelner Stadtwerke wurden zuletzt Wasserbausteine angeschüttet. Auf der Uferseite des Steigerhausplatzes fallen die drei fein profilierten Terrassen auf. Die haben in den Tagen vor Weihnachten den letzten Feinschliff erhalten. „Im Frühjahr kommt hier noch der Oberboden obendrauf und dann wird Gras eingesät“, erzählt der Projektleiter. Die Terrassierung des Ufers am Steigerhausplatz war ein Wunsch der Stadt und der Bürger. So soll der Fluss trotz des Hochwasserschutzes erlebbar und begehbar bleiben.

Anzeige

Revisionsweg wird Zugang

Der Revisionsweg an der Flutmauer wird gleichzeitig als Gehweg nutzbar gemacht. Über eine mit Pollern begrenzte Zufahrt zum Fluss für die Fahrzeuge der Talsperrenmeisterei gelangen vom Steigerhausplatz auch die Bürger an das Döbelner Terrassenufer.

„Für den Feinschliff auf der Baustelle sorgen wir im Frühjahr noch“, sagt John Müller. So wird der Bereich am Zusammenfluss von Flutgraben und Muldenarm noch deutlich aufgeweitet. Zudem werden die Flutrinnen noch ausgepflastert, Böschungen gestaltet und erhalten die Mauerkronen noch Geländer.

Nächster Abschnitt in Vorbereitung

Vorbereitet werden bei der Landestalsperrenverwaltung parallel die Ausschreibungen für den nächsten Bauabschnitt. Der soll zwischen neuer Muldenbrücke und Oberbrücke entlang des Wappenhenschufers liegen. Hier wird eine Flutschutzmauer errichtet. Da das Ganze aber mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird, muss erst der Haushaltsplan der Europäischen Union beschlossen werden. Der war durch ein Veto von Ungarn und Polen im Streit um deren rechtsstaatliche Prinzipien zuletzt auf Eis gelegt.

„Es gibt positive Signale aber noch kein endgültiges Startsignal für den nächsten Bauabschnitt. Wir werden aber alles so vorbereiten, dass es möglichst nahtlos weitergehen kann mit dem Flutschutzbau in Döbeln“, sagt John Müller.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer