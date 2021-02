Döbelner Treibhaus-Chefin will neue Wege gehen

Döbeln

Still ist es in dem großen Haus in der Bahnhofstraße 56. „Keiner da, alle im Homeoffice“, sagt Judith Schilling und schließt ihr Büro auf. „Es hat sich alles gelohnt“, steht in großen Buchstaben auf dem langen Banner, das an der hohen Wand von der Decke hängt. Es stammt aus der Zeit des Café-Umbaus im vergangenen Sommer, erinnert an Aktionen, Kraftaufwand, Erfolg. In dem Büro, den bis auf den aufgeräumten Schreibtisch und einem kleinen Besuchertisch mit zwei Stühlen lediglich viele Notizen an der Wand schmücken, hat Judith Schilling die letzten vier Jahre als Geschäftsführerin des Döbelner Treibhaus-Vereins gesessen. „Das ist witzig“, meint sie. „Das war auch schon mein FSJ-Büro damals.“ 2010 war das. Im Verein aktiv ist die vor wenigen Tagen 29 Jahre alt gewordene Döbelnerin schon länger. Ehrenamtlich, wie die meisten anderen Mitglieder eben auch.

Jetzt ist es für Judith Schilling an der Zeit, neue Wege zu gehen. Im Herbst hat sie ihr nebenberufliches Master-Studium im Kulturmanagement begonnen. Sie möchte gern in der Kultur bleiben, sieht ihre Kompetenzen in der Presse- und Kommunikationsarbeit. Sie hat Lust, sich weiter auszuprobieren und deshalb auch in der Vergangenheit schon immer wieder Weiterbildungen besucht.

Der bevorstehende größere Zeitaufwand, denn ihr Masterstudium Dresden International University ab dem zweiten Semester bedeutet, ist allerdings nur ein Grund für ihren Entschluss, als Treibhaus-Geschäftsführerin aufzuhören. So überraschend, wie er auf den ersten Blick erschien, so lange und gut überlegt ist der Schritt. Er hat sie viel Kraft gekostet.

„Wohin geht es denn in Zukunft?“

Die zurückliegenden Jahre auch. Judith Schilling sieht einen großen Sinn in dem, was der seit 1997 existierende Verein tut – in den soziokulturellen Angeboten, dem Engagement für die Gesellschaft. Doch die Arbeit in dem großen gesellschaftlichen Spannungsfeld hat auch gezehrt. Die jährliche große Zitterpartie im Herbst, wenn es um die Fortsetzung der institutionellen Förderung geht, die Anfeindungen, das immer wieder Rechtfertigen für das, was man tut. Judith Schilling macht ihren Job super gern. „Immer wenn andere über ihre Arbeit gemeckert haben, konnte ich von mir sagen, dass ich meine Arbeit wirklich gern mache .“

Mit Judith Schilling hat der Verein in den letzten Jahren eine Wandlung vollzogen – was seine Angebote angeht und auch sein Auftreten. „Das war ein großer Prozess, gemeinsame Arbeit von Team und Vorstand“ sagt sie und will sich das Ergebnis keinesfalls allein auf die Fahne schreiben. Seit 2017 habe man nicht nur die Kanäle, über die der Verein wahrgenommen wird, überarbeitet, sondern auch jede Menge Prozesse im Verein selbst und Kooperationen angestoßen. Als sie 2017 als erste hauptamtliche Geschäftsführerin überhaupt beim Treibhaus-Verein angefangen hat, war da plötzlich jemand, der Zeit hatte, auch darüber nachzudenken: „Wohin geht es denn in Zukunft?“ Dass es natürlich aber auch mit ihr als Person Judith Schilling zu tun hat, wie sich der Verein entwickelt hat und arbeitet, weiß sie. Doch sie will und kann nicht „für immer“ die Person sein, von der vielleicht auch sein Erfolg abhängig gemacht wird.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt

Den Moment ihres Ausscheidens hat Judith Schilling ganz bewusst gewählt: „Wir stehen gut da, arbeiten mit einem super Team. Der Verein ist inhaltlich gut aufgestellt, hier sind Leute am Werk, die Lust haben auf das was sie machen“, sagt sie und unterstreicht, dass der ideelle Wert des Vereins mit ihrem Ausscheiden ja nicht verloren gehe. „Der Verein wird immer gute Arbeit machen. Und das kann er auch mit einem anderen Geschäftsführer.“ Das grunddemokratische Selbstverständnis bliebe ja. „Wir werden immer wieder sagen wofür wir einstehen.“

„Es hat sich alles gelohnt“. Das steht nicht nur auf dem Banner in ihrem Büro. Es für vieles, was Judith Schilling mit dem Verein verbindet. Noch ist kein Nachfolger gefunden. Doch die 29-Jährige ist optimistisch. „Der Treibhaus e.V. ist in Sachsen längst kein unbekannter Player mehr.“ Sie hätte nichts dagegen, wenn jemand käme, der von Außen auf den Verein schaut. Ab 1. Mai ist die Stelle ausgeschrieben. Ihrem Nachfolger will sie in zwei Monaten Begleitung die bestmögliche Übergabe bereiten. Das versteht sich von selbst: „Ich habe etwas aufgebaut, das ich als erhaltenswert ansehe.“ Als Mitglied bleibt sie dem Treibhaus erhalten, auch eine Ehrenamt schließt sie für die Zukunft nicht aus. An den Abschied im Sommer denkt sie jetzt noch nicht.

Von Manuela Engelmann-Bunk