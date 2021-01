Döbelner Typofol-Geschäftsführer geht mit ruhigem Gewissen

Döbeln

Wer in der Kurz-Gruppe arbeitet, tut dies meist lange. Dr. Martin Baumgart war 19 Jahre lang Geschäftsführer der Kurz Typofol GmbH in der Sörmitzer Straße. Das entspricht dem Charakter eines Familienunternehmens, in dem andere Werte zählen als in einem börsennotierten Unternehmen, sagt er über die lange, kontinuierliche Arbeit in einer Position. Die Kurz-Gruppe ist ein solches Familienunternehmen – trotz ihrer weltweiten Standorte und insgesamt über 5000 Mitarbeiter. Jetzt nimmt Dr. Martin Baumgart dennoch seinen Hut.

Den Ruhestand genießen

Der Grund ist ein natürlicher: Mit fast 66 Jahren hat er das Rentenalter erreicht und will noch etwas haben von seinem Leben. Am 11. Februar fährt er das letzte Mal aus Trebsen nach Döbeln zur Arbeit. Er geht mit sehr ruhigem Gewissen. Denn seine Aufgaben übernimmt zukünftig eine Doppelspitze, die seit 15 Jahren die Entwicklung des Döbelner Standortes mit getragen haben: Einkaufsleiterin Katja Meißner und Verkaufsleiter Ivo Kionka.

Dr. Martin Baumgart fand seinen Weg nach Döbeln über einen Headhunter. Nach dem Ausscheiden des vorherigen Geschäftsführers suchte das Unternehmen eine Person, die Erfahrungen in der westlichen Marktwirtschaft und gleichzeitig Wurzeln im Osten hatte. Baumgart stammt aus Trebsen. Der studierte Elektro-Ingenieur war als Entwicklungsingenieur im Chemieanlagenbau Grimma tätig, nach der Wende in der Papierfabrik Trebsen und später zwölf Jahre lang Betriebsleiter bei Frantschach Packaging in Hammelburg.

Hochwasser schafft Verbundenheit

Nach seinem Einstieg im März 2002 in Döbeln kam auf den damals neuen Geschäftsführer wenige Monate später eine der größten Herausforderungen überhaupt zu: Im August kam das Hochwasser, das Unternehmen ertrank in den Fluten. „Damals habe ich das erste mal den Charakter eines Familienunternehmens kennengelernt“, sagt Baumgart. Denn es sei nie eine Frage gewesen, den Standort Döbeln aufzugeben. Mit dem klaren Bekenntnis der Inhaber zum Standort und deren Rückhalt wurde in Döbeln aufgeräumt, der Betrieb quasi neu aufgebaut. Aus dieser Zeit rührt eine intensive Verbundenheit zu den Mitarbeitern, was es ihm leicht gemacht habe, den Angeboten von

Headhuntern zu widerstehen. Nach 2002 investierte das Unternehmen, das bei der Übernahme durch die Kurz-Gruppe 1991 aus der ehemaligen VEB Typodruck hervorgegangen ist, in den Hochwasserschutz. 2013 habe man gespürt, dass man dabei vieles richtig gemacht hatte. Das Herzstück der Produktion war geschützt, nach zwei Tagen war man wieder arbeitsfähig, erinnert sich Dr. Martin Baumgart.

Seit seinem Einstieg in das Unternehmen habe sich am Döbelner Standort die Zahl der Mitarbeiter nicht wesentlich verändert. Was sich entwickelt hat, ist die Qualität. Innerhalb der Kurz-Gruppe hat sich Döbeln zum Spezialitätenstandort entwickelt – gezwungenermaßen. „Als kleiner Standort kann man nur überleben, wenn man sich Nischenprodukte sucht.“ das ist in Döbeln passiert. Hier werden kleine Mengen exklusiver Folien hergestellt, die an Kunden weltweit geliefert werden.

Kunden mit kleineren Umsätzen sind willkommen

Während Döbeln früher noch einer reiner Fertigungsstandort für Heißpräge- und Thermotransferfolien war, von dem aus die Produkte in die Zentrale nach Fürth geliefert wurden, werden die Kunden heute direkt bedient. Dafür ist auch ein Servicecenter aufgebaut worden, in dem Kunden, die kleinere Umsätze machen, willkommen sind. „Wir versuchen, unsere Folien nicht über den Preis zu verkaufen, sondern über Qualität, Lieferfristen und Spezialität.“

Dr. Martin Baumgart war gern Geschäftsführer der Kurz Typofol GmbH. Obwohl er ein „Alphatier“ sei, hätte er manchmal gern jemanden zum Gedankenaustausch an seiner Seite gehabt, so wie seine beiden Nachfolger jetzt. Er geht mit ruhigem Gewissen und ist stolz, dass er nach seiner Meinung gefragt wurde, als es um die Nachfolge ging. Beide Mitarbeiter haben eine hohe Detailkenntnis. Dr. Martin Baumgart freut sich jetzt – auf Zeit mit der Familie und Freunden, ein bisschen mehr Sport und Reisen an all die Orte auf der ganzen Welt, von denen er als Typofol-Geschäftsführer meist nur den Flughafen gesehen hat.

