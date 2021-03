Döbelner Unternehmer lässt bei Marktkauf in die Tüte spucken

Döbeln/Roßwein/Hartha

Michael Köhler ist ein Macher. Innerhalb einer Woche hat der Chef der Döbelner Getränkevertrieb GmbH mit seinem Team einen „Test-Drive-In“ aus dem Boden gestampft. Auf dem Marktkauf-Parkplatz kann ab Freitag per Spucktüte schnell und kontaktlos gecheckt werden, ob man Träger des Corona-Virus ist. Wochentags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends 11 bis 16 Uhr sind seine Mitarbeiter für die Testwilligen da.

Eine Woche von der Idee bis zur Umsetzung: Michael Köhler öffnet am Freitag mit seinen Mitarbeitern ein Testzentrum auf dem Marktkauf-Parkplatz. Quelle: Sven Bartsch

Normalerweise bauen sie Festzelte auf, jetzt ist es ein Testzentrum. Seit einem Jahr liegt die Event-Branche brach und damit auch das Tätigkeitsfeld für Michael Köhler und seine Leute. Die sind am 18. März exakt ein Jahr in Kurzarbeit gewesen. Jetzt hat der Chef eine Möglichkeit gefunden, sie wieder in Bewegung zu bringen. Vergangenen Donnerstag kam ihm die Idee dazu. Von der ursprünglichen Idee, auf dem Steigerhausplatz das Zentrum aufzubauen, ist er wegen der dortigen Baustellensituation umgeschwenkt auf den Marktkauf-Parkplatz. „Hier kommen die Leute sowieso hin.“ Ganz unkompliziert habe Marktkauf-Hausleiter Sven Flößner den Platz zur Verfügung gestellt. „Er ist ein Entscheider.“

Mitarbeiter wollen wieder arbeiten

Eine Woche lang hat Michael Köhler an der Umsetzung gearbeitet, Genehmigungen eingeholt, Voraussetzungen geschaffen. Der Unternehmer hat bei aller wirtschaftlichen Sorge seine positive Grundeinstellung nicht verloren. „Wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben“; sagt er, „hier passt man wenigstens finanziell auf uns auf.“ Seine zwölf festangestellten Mitarbeiter haben alle eine Schulung bekommen. „Die wollen alle mal wieder arbeiten“, sagt der Chef, der auch dankbar dafür ist, dass bislang bei ihm alle zur Stange halten und sich nicht anderweitig auf dem Arbeitsmarkt umschauen. Mit vier Leuten gleichzeitig soll sein Testzentrum erst einmal besetzt werden. „Das wird sich einspielen“, ist er sich sicher.

Bislang nicht genügend Testangebote

Michael Köhler will das für die Allgemeinheit Sinnvolle mit dem für sich und sein Unternehmen Nützlichen verbinden. „Für Döbeln gibt es mit dem Testzentrum der Stadt und ein paar Apotheken einfach noch zu wenige Möglichkeiten.“ Nicht genügend auf jeden Fall, um dem Anspruch der erwünschten Massentestung gerecht werden zu können. Ein kostenloser Test steht jedem pro Woche zu. Michael Köhler weiß, dass in der Ratskellerdiele mit Wartezeiten gerechnet werden muss.

Auch deshalb hat er sich für den kontaktlosen Spucktest entschieden. Der gilt nicht nur als sehr zuverlässig, sondern geht auch schnell. Einfacher als alle behördlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen, war es, am Donnerstagvormittag das Testzentrum aufzubauen. In zwei seiner Eventcontainer wird es Büro und Labor geben. Die Leute fahren mit dem Auto vor, bleiben sitzen, zeigen ihre Krankenkarte, fahren zum nächsten Mitarbeiter, spucken in die Tüte, bekommen einen sogenannten Laufzettel mit QR-Code und fahren weiter. Nach 15 Minuten ist der Befund online abrufbar. Positive Tests werden von Michael Köhler und seinem Team über die entsprechende Software an das Gesundheitsamt des Landkreises gemeldet.

Zwei positive Tests im Roßweiner Stadtbad

So funktioniert das auch in Roßwein. Seit Dienstag sind dort im Stadtbad kostenfreie Tests möglich. Gespuckt wird bei Kristin Fröhlich aber nicht. Die Mitarbeiterin des DRK Döbeln-Hainichen schiebt ihren Kunden ein Stäbchen in die Nasenlöcher. „Kopf leicht nach hinten bitte, ich kitzel Sie jetzt mal“ – fast 40 Mal sagt sie das oder Ähnliches an diesem Dienstag. Zweimal ist am Dienstag eine Positiv-Meldung zum Gesundheitsamt übermittelt worden.

Kristin Fröhlich leitet das Roßweiner Testzentrum des DRK. Zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, stellt sie sich von 15 bis 19 Uhr in den Dienst der Sache – für sie ist es ein ehrenamtlicher Einsatz. Als es darum ging, ein Testangebot für Roßwein zu schaffen und Personal dafür gebraucht wurde, sagte die Roßweinerin „ja“. Jetzt ist sie gemeinsam mit einer weiteren ehrenamtlichen Kollegin schon die vierte Woche im Stadtbad, hat bislang vor allem Mitarbeiter der Stadtverwaltung getestet. Dort, wo sich sonst die Frauen zum Schwimmen umziehen, baut sie an zwei Nachmittagen Computertechnik und Testzubehör auf. Seit dieser Woche wird sie dabei von zwei Bundeswehrsoldaten des Standortes Gotha unterstützt. Und seit dieser Woche sind die Tests auch kostenlos für alle, die kommen. Die Software des Landkreises ist inzwischen auch da, die Kostenübernahme durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sei allerdings kurzfristig nicht zu erzielen gewesen, sagt Bürgermeister Veit Lindner. Die Stadt geht deshalb für ihre Bürger erst einmal in finanzielle Vorleistung und hofft, dass die KV dann auch zahlt (15 Euro pro Test). Was den Bürgermeister wurmt, sind die „wieder einmal vollmundigen Ankündigungen der Regierung, die durch zu aufwändige und schwerfällige bürokratische Entscheidungswege viel zu langsam umgesetzt und damit torpediert werden.“

Harthaer Testzentrum jetzt an anderer Stelle zu finden

Auch in Hartha betreibt das DRK ein Testzentrum. Ab dieser Woche nun in der Hartharena. „Bei der Stadt ist die Entscheidung dazu gefallen, da mit einer wachsenden Zahl an Testungen gerechnet wird“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Das ist dann eine von zwei zugelassenen Teststellen in der Stadt,“ so das Stadtoberhaupt weiter. Die Teststelle in der Hartharena ersetzt die bisherige an der Goethestraße, Ecke Annenstraße. Dienstags und donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr können die Leute vorbeikommen. Falls sich jemand telefonisch zuvor erkundigen möchte, ist das möglich unterer Nummer 037207/68914.

Eine weitere Möglichkeit, sich in Hartha auf Corona testen zu lassen, besteht in der IIsen-Apotheke an der Pestalozzistraße 1 bei Dr. Jens Kolander. Getestet wird dort zu den normalen Öffnungszeiten der Apotheke. Wer sich nach Details erkundigen möchte, ruft unter der Nummer 034328/38363 an.

Von Manuela Engelmann-Bunk