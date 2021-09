Döbeln

Das Döbelner Weinfest in diesem Jahr ist besonders. Heißen aber wird es genauso nicht. Denn die „besondere Art“ – mit der in den vergangenen Jahren stets auf den Plakaten geworben wurde – bezieht sich nicht diesmal nicht auf die Ausstattung der gehobenen Feierlichkeit, sondern eher auf die Rahmenbedingungen, unter denen das Fest organisiert wird. Am 11. September, von 11 bis 1 Uhr, wird es das Döbelner Weinfest geben. Und zwar für alle, die entweder Corona geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Mindestabstand kann nicht eingehalten werden

Zur Anwendung bringt die Stadt Döbeln als Veranstalter die sogenannte 3-G-Regel. Diese ist Voraussetzung dafür, dass das 29. Weinfest als Feierlichkeit für viele Menschen überhaupt stattfinden kann. Denn dass der empfohlene Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Menschen auf dem Festgelände eingehalten wird, ist eher nicht durchsetzbar. Als Veranstaltungsort gewählt wurde wieder der Lutherplatz. „Dort hat alles angefangen und es war auch der Tenor der Beteiligten, das Fest wieder dort stattfinden zu lassen“, sagt Kulturamtsleiterin Angela Petzold. 2019 war man mit dem Weinfest auf den Niedermarkt ausgewichen, weil an der Kirche auf dem Lutherplatz gebaut wurde.

Ratskeller-Testzentrum wird extra geöffnet

Der Platz zwischen Bibliothek und Kirche ist auch aus einem zweiten Grund der bessere Ort für das Weinfest: Das Festgelände lässt sich wesentlich einfacher einzäunen. Und das ist für die Umsetzung der 3-G-Regel erforderlich. Am Eingang wird geschultes Personal die benötigten Nachweise sowie ein amtliches Ausweispapier der Besucher kontrollieren. Schulkinder, die eventuell mit ihren Eltern das Weinfest besuchen, müssen keinen Test vorweisen, bei ihnen gehe man davon aus, dass sie in den Schulen dreimal wöchentlich getestet werden. Um allen Testwilligen die Möglichkeit zum Besuch zu geben, öffnet die Stadt ihr Testzentrum im Ratskeller an diesem Samstag extra von 13 bis 19 Uhr. Von 8 bis 13 Uhr steht das Schnelltestzentrum auf dem Edeka-Parkplatz zur Verfügung.

Eine zweite Besonderheit des Weinfestes in diesem Jahr ist die Beschränkung der Besucherzahl. Bei 999 Personen zur selben Zeit auf dem Festgelände ist Schluss. Eine Maske muss deshalb auf dem Festgelände nicht getragen werden, lediglich beim Besuch des Sanitärcontainers ist der Mund- und Nasen-Schutz Pflicht.

Neues Spülsystem, viele Leckereien und Musik

Abgesehen von diesen Umständen soll es ein möglichst normales Döbelner Weinfest werden. Der größte Teil der Händler und Gastronomen ist wieder mit an Bord. An zehn verschiedenen Buden und Ständen, die genauso wie die Tischgarnituren hübsch geschmückt werden sollen, gibt es Weinspezialitäten und Leckereien um den Magen zu füllen. Selbst Biertrinker kommen wieder auf ihre Kosten. Diesmal sorgt das Döbelner Staupitzbad für den Ausschank. Auch das Spülsystem für die auf dem Weinfest benutzten Gläser ist mit dem Einstieg des Staupitzbades ins Organisationsteam optimiert worden. Uwe Prinzing bringt nicht nur zwei neue Hochleistungsspüler mit, sondern auch Personal für eine neue Logistik. Die benutzten Gläser müssen von den Anbietern nicht mehr selbst zum Spülen gebracht werden und sie bekommen die frischen auch direkt wieder „geliefert“.

Musikalisch unterhalten werden die Besucher von den Jahnataler Blasmusikanten, „Country & More, der Döbelner Himmelfahrtsband, den Road Brothers, dem Saxophonisten Jens Lübeck, der Muldenblechbande (ehemals Fanfarenzug des CCM) und der Partyband Happy Feeling.

Von Manuela Engelmann-Bunk