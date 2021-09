Döbelner Weinfest mit Musik vom Blech 

Döbeln

Die Menschen wollen wieder gemütlich zusammensitzen und erzählen, ein Weinchen dabei genießen. Wenn sich diese Gelegenheit unter freiem Himmel bietet, sind sie zur Stelle. In Döbeln bot sie sich am Sonnabend auf dem Lutherplatz. Die Bänke der Biertischgarnituren waren bereits am Nachmittag gut besetzt.

Die Roßberg-Schwestern von der gleichnamigen Döbelner Weinhandlung – hier mit Gästen – waren beim Fest ebenfalls dabei. Quelle: Sven Bartsch

Rund um die St.-Nikolai-Kirche waren die Stände der Weinverkäufer gut verteilt. Mitten unter den heimischen Anbietern ist Heinz Schütz aus Enkirch aus Rheinland-Pfalz ein guter Bekannter: Zum elften Mal ist er in Döbeln mit dabei mit seinen Weinen vom Sponheimer Hof in Enkirch an der Mosel.

Ihm gefällt es so gut in Döbeln, dass er immer wieder gern nach Sachsen kommt. Der Kontakt kam über die Städtepartnerschaft Döbelns mit Unna zustande. „Zum früheren Döbelner Bürgermeister Hans-Joachim Egerer habe ich seitdem guten Kontakt und das ist es Wert, immer wieder hier her zum kommen. Die Döbelner können gut feiern, ich bin gerne dabei.“

Zwei Bühnen

Zum diesjährigen Weinfest wurde ein Großteil der musikalischen Beiträge auf den zwei Bühnen von heimischen Musikern bestritten. Dabei dominierte das Blech: So eröffneten die Jahnataler Blasmusikanten das Fest auf der großen Bühne. Mit den Road Brothers war eine Band aus der Leisniger Region dabei, die Muldenblechbande aus Westewitz war ebenfalls am Start. Am Abend spielte die Plauener Band Happy Feeling, wozu dann auch getanzt wurde.

Die Mochauer Himmelfahrtsband spielt Blasmusik für die Weinfest-Gäste. Quelle: Sven Bartsch

Sicherheitsdienst passt auf

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes setzten das Konzept des kontrollierten Zugangs zum Festgelände durch. Wegen aktuell geltender Corona-Regeln sollten nicht mehr als 999 Gäste auf dem Platz sein, und so viele Menschen waren auch zu keinem Zeitpunkt auf dem Platz. Zudem musste der Impfstatus oder ein aktueller Test vorgewiesen werden. Andernfalls verwiesen die Männer am Einlass an das Testzentrum im Rathaus.

Einige der Abgewiesenen wollten das Testangebot nicht wahrnehmen und durften dann nicht auf das Festgelände. Im Rathaus hatten sich bis gegen 15 Uhr 50 Menschen testen lassen – eine Zahl, die an normalen Wochentagen etwa gegen Mittag erreicht ist.

Von Steffi Robak