Döbelner Willkommensbündnis kann weiter Brücken bauen

Drei Jahre lang lief die Förderung „Integrative Maßnahme“ durch das Land Sachsen für die Initiative „Willkommen in Döbeln“. Die hat es sich zum Ziel gemacht, bürgerliches Engagement zu bündeln, Zivilgesellschaft zu stärken und eine aktive Willkommenskultur in der Stadt zu etablieren. Migrationsberatung, Patenschaften und Formularlotse sind Projekte, die dank dieser Förderung professionell weiter entwickelt werden konnten. Ende Juli 2020 hat das Bündnis die Chance genutzt und ein Folgeprojekt beantragt.

Döbelner Projekt bekommt Förderzusage

Mit Unterstützung durch den Landkreis, der für den Antrag eine Einschätzung zur Arbeit des Bündnisses abgeben musste, und eine fakultative Beurteilung durch Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) sind die Döbelner beim Sächsischen Sozialministerium wieder für eine Förderung ausgewählt worden. Für Projektleiter Hartmut Fuchs ein großes Glück. Auch wenn das Geld vermutlich erst im zweiten Quartal fließen wird, weil der Landeshaushalt noch nicht beschlossen ist, bedeutet es doch, dass „wir weiter mit unseren Angeboten machen können.“ Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Ausbau der Migrationsberatung, für die zwei professionelle Sozialarbeiter insgesamt 20 Stunden in der Woche zur Verfügung stehen. Das Angebot wird stark genutzt. „Der Beratungs-Standort Döbeln ist etabliert“, sagt Fuchs. Hinzu kommt, dass Döbeln die zweithöchste Zahl ausländischer Mitbürger nach Freiberg hat. Insgesamt sind es 1336, wobei 441 einen humanitären Grund haben, hier zu sein, also Asylsuchende sind. 639 sind EU-Bürger, 256 aus sonstigen Gründen, wie etwa eine Ausbildung, hier.

Projektleiter Hartmut Fuchs freut sich über die Chance, die Arbeit im Willkommensbündnis weiter entwickeln zu können. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

In Zeiten von Corona musste auch die Beratung umstrukturiert werden. „Die telefonische Beratung ist schwierig, obwohl die meisten gut Deutsch sprechen“m weiß Hartmut Fuchs. Jetzt gibt es ein neues Angebot, das inzwischen gut angenommen wird: Beratung über Whatsapp. Fortgesetzt werden sollen und können dank der neuen Förderung für drei Jahre auch die offenen Angebote – wie das Nähcafé, das während des ersten Corona-Lockdowns reagiert hat und über 1000 Masken für soziale Einrichtungen genäht hat, die Fahrradwerkstatt und individuelle Veranstaltungen.

Zwangspause für ein neues Projekt genutzt

Auch die Mitmachküche, die es schon seit 2016 mehr oder weniger regelmäßig gibt, soll weiter existieren. „Seit 2019 ist die Mitmach-Küche wieder sehr aktiv gewesen“, erzählt Hartmut Fuchs. Einmal im Monat wird in der Küche im Haus der Vielfalt gemeinsam geschnippelt, gekocht, gequatscht und natürlich die Ergebnisse des Abends gemeinsam verspeist. Das gemeinsame Kochen war eine willkommene Abwechslung, um dem Alltag der Gemeinschaftsunterkunft zu entfliehen und Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen. Mitmachen darf grundsätzlich jeder – egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Aktuell bremst Corona auch dieses Angebot aus. Doch die Initiatoren nutzen die Zwangspause für die Umsetzung eines Projektes, das auch ohne Corona schon auf der Ideenliste gestanden hat.

Roshi und Osman (l.) sind jesidische Kurden aus dem Irak und vor dem IS geflohen. Quelle: privat

Ende Februar wird ein Kochbuch erscheinen, in dem nicht nur mit den entsprechenden Rezepten eine kleine kulinarische Weltreise unternommen werden kann, sondern Geschichten erzählt werden. Und zwar die Geschichten derjenigen, deren Gerichte in der Mitmach-Küche gemeinsam zubereitet wurden. Die von Hamid etwa, der als 13-Jähriger seine Flucht in Eritrea begann. Oder die von Roshi und Osman, jesidische Kurden aus dem Irak, die vor dem IS geflohen sind. Hartmut Fuchs hat erstaunliche, berührende, erschütternde Geschichten gehört bei den gemeinsamen Kochabenden.

Und er fragt sich, warum Kochen so positiv belegt ist. „Es weckt Erinnerungen an die Kindheit, es ist ein großer Bestandteil der kulturellen Identität des Menschen.“ Genau das soll das gemeinsame Kochbuch auch transportieren. Hartmut Fuchs hofft, dass damit nicht nur Inspirationen für die eigene Küche weitergegeben wird, sondern eine Brücke für das gemeinsame Kochen geschlagen werden kann.

Aus der Mitmach-Küche des Willkommensbündnisses in Döbeln entsteht ein Kochbuch. Quelle: privat

Das Kochbuch, in dem irakisch-kurdische, eriträische, deutsch-ungarische, mediterrane und typisch sächsische Gerichte zu finden sind, ist ein gemeinsames Projekt zwischen Willkommensbündnis und Landkreis Mittelsachsen und wird Ende Januar erscheinen. Gegen eine Spende wird es nicht nur im Online-Shop des Treibhaus-Vereins zu haben sein, sondern auch bei Netzwerkpartnern des Bündnisses, wie Bioladen, Buchladen und Kleine Galerie.

