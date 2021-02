Döbeln

Melanie Doan aus Waldheim hat als Altenpflegerin beruflich in Döbeln-Ost zu tut. Sie staunte nicht schlecht, als sie aus dem gut geräumten Waldheim ins ihrer Meinung nach schlechter geräumte Döbelner Wohngebiet kam, wo sie mit ihrem Pflegedienst-Auto mehr rutschte, als fuhr. Weitere Probleme taten sich bei der Parkplatzsuche auf. Noch am Dienstagnachmittag waren beispielsweise die Lommatzscher Straße und die Unnaer Straße glatte Pisten. Auch im Kreuzungsbereich Dresdner Straße/Unnaer Straße war es auf dem städtischen Verkehrsweg glatt, während die Reifen auf der Bundesstraße wieder ordentlich Grip hatten. Es war nicht mal gestreut. Mitarbeiter des Großvermieters TAG waren dagegen bereits am Montagmorgen im Einsatz und räumten die Wege vor ihren Häusern, beispielsweise an der Lommatzscher Straße 24.

Parkende Autos bringen wieder Schnee auf Fahrbahn

Jürgen Aurich, Leiter des Döbelner Baubetriebsamtes nimmt seine Winterdienstler in Schutz: „Die Jungs sind wacker seit nachts im Einsatz. Die tun ihr möglichstes. Und auch durch Döbeln-Ost sind sie auf ihren Touren gekommen.“ Das kaum vermeidbare Problem sieht Jürgen Aurich hier wie auch in der Albert-Schweitzer-Straße bei den vielen am Straßenrand parkenden Autos. Die werden bestenfalls freigeschaufelt und irgendwie auf die Fahrbahn gehievt. Dabei kommen wieder Schneemassen auf die geräumte Fahrbahn und es entsteht so ein Schneemalm. „Ich kann die Erschwernisse der mobile Pflegekräfte durchaus nachvollziehen. Aber in solchen kurzen aber extremen Wetterlagen stoßen wir an Grenzen. Meine Mitarbeiter tun ihr Bestes. Sie haben an Kreuzungen Schwerpunkte, beseitigen Schneeberge an Bushaltestellen und müssen aber auch parallel noch die Schneemassen aus der Innenstadt abfahren, damit etwa Frische- und Wochenmarkt stattfinden können.“

Ein bisschen Eigenverantwortung des Einzelnen

Aurich freut sich deshalb auch über positive Resonanz und darüber, wenn Bürger möglichst auch ein bisschen eigenverantwortlich handeln. Kopfschüttelnd reagierte er etwa auf den wütenden Anruf eines Autofahrers, der nachmittags zur Schicht fahren wollte und feststellte, dass sein Auto am Straßenrand zugeschneit und vom Winterdienst zugeschoben wurde. „Wir sollten anrücken und ihn freiräumen“, sagt Jürgen Aurich fassungslos. Vielleicht sei es in solchen Fällen einfach mal gut eher los zulaufen und vielleicht einen Schneeschieber mit ins Auto zu nehmen.

Von Dirk Wurzel und Thomas Sparrer