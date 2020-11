Döbelner Wirte hoffen auf den Dezember

Region Döbeln

Mit einem lustigen Video samt Schnäpschen zum Abschied verabschieden sich Denise Klette und ihre Mädels vom Team des Old Town Pubs in den sozialen Netzwerken in Döbeln von ihren Gästen in den Lockdown. Die pfiffige Wirtin und das insgesamt siebenköpfige Team hoffen, darauf im Dezember wieder eröffnen zu können. Doch ob das realistisch ist, wissen sie gerade selbst nicht so genau.

Trinkgeld ist das Weihnachtsgeld in der Gastronomie

Eigentlich sind November und Dezember wichtigsten Monat für das Team von Denise Klette. Das Trinkgeld ist in der Zeit meist recht gut und so etwas wie das Weihnachtsgeld in der Gastronomie. Das wird ihren Mädels dieses Jahr fehlen. Das macht auch die Inhaberin traurig. Das Pub wird im November fast komplett herunter gefahren. Einen Liefer- und Abholservice für Jedermann wird es erst einmal nicht geben. „Für wen sollten wir den kochen, wenn es auch zuhause keine Familienfeiern mit mehreren Gästen gibt“, fragt sich die Chefin. Wegen ein paar einzelnen Essen in Assietten pro Tag kann sie den Betrieb nicht aufrecht erhalten. Lediglich für größere Bestellungen, etwa für Firmenessen, würde sie auf Anfrage die Küche hochfahren.

Weihnachtsessen soll es definitiv geben

Sie und ihr Team hoffen nun auf den 16. November, wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten eine Zwischenbilanz des November-Lockdowns ziehen. Dann wird hoffentlich klar sein, ob es ein Weihnachtsgeschäft im Old Town Pub geben kann. Ansonsten wird es für die Weihnachts- und Vorweihnachtszeit definitiv Lieferangebote geben. „Wir wollen so oder so für unsere Gäste da sein“, sagt sie. Sollten ein Öffnen des Pubs im Dezember möglich sein, sorgt sie sich ein wenig, wie der Ansturm dann unter den geforderten Hygienebedingungen zu stemmen ist. „Wir nutzen die Zwangspause und machen uns Gedanken darüber“, sagt sie entschlossen.

Im Pavillon abholen oder à la Carte bestellen

Lars Lemke vom Döbelner Bürgergarten hat mit seinem Team mit Beginn des erneuten Lockdowns in der Gastronomie wieder auf den bewährten Abhol- und Lieferservice umgestellt. Seine 15 Mitarbeiter wechseln sich in Dreierteams mit dem Kochen und Ausliefern ab. „Es ist gut angelaufen. Auch von den Wochenenden erhoffen wir uns nach ersten Vorbestellung etwas. Insgesamt rettet uns das den Umsatz zwar nicht. Doch können doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen einfach etwas machen“, sagt Lars Lemke. Am Wochenende wird am Bürgergarten auch wieder ein Pavillon geöffnet haben, wo Gegrilltes sowie heiße und kalte Getränke zum Abholen angeboten werden. Ansonsten kann jederzeit á la carte zum Liefern oder Abholen bestellt werden.

Die Martinsgans aus Ossig direkt auf den Familientisch

Genauso läuft es auf dem Sonnenhof in Ossig. Geschäftsführer Markus Weinert hat keine Lust, alle seine Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit zu schicken oder die Kundschaft zu enttäuschen. Und er ist kein Freund von Stillstand. Also hat er sein Angebot umgestellt auf „ Restaurant@Home, liefert komplett á la carte direkt nach Hause, und bietet parallel täglich ein günstigeres Mittagsangebot, das ebenso ausgeliefert wird. Das passiert mit zwei Elektrofahrzeugen aus dem Renault-Autohaus. „Viele Kunden hatten schon wieder für das Martinsgansessen reserviert. Das ist seit drei Jahren der Renner bei uns“, so Weinert. Verzichten muss keiner darauf. Nur eben im Restaurant direkt bleibt es still. Doch die Zwangspause nutzt der Sonnenhofchef kurzerhand – für eine Komplettüberholung des Restaurantbereichs, der dann in modernem Erscheinungsbild wieder öffnen soll.

Von Thomas Sparrer und Manuela Engelmann-Bunk