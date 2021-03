Döbelner Wirtschaftsförderung: Gibt es die Planstelle oder den Kompromiss?

Döbeln

Die Stadt braucht endlich wieder einen Wirtschaftsförderer, so die Meinung von FDP und Freien Wählern im Döbelner Stadtrat. Seit 2012 gibt es in der Stadtverwaltung keine entsprechende Planstelle mehr. Die fordert die Fraktion nun wieder einzurichten. Über einen entsprechenden Antrag hatte auf der jüngsten Stadtratsitzung nicht abgestimmt werden können, weil ein konkreter Deckungsvorschlag gefehlt hatte. Rund 50 000 Euro im Jahr würde die Einrichtung einer solchen Planstelle kosten. Für die morgige Stadtratsitzung liegt der Fraktionsantrag erneut zur Abstimmung vor, diesmal mit dem erforderlichen Vorschlag, wie die Kosten für die Stadt zu stemmen sein könnten. Die entstehenden Ausgaben sollen aus den Einnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Wirtschaftsförderung ist aktuell Chef-Sache

Eine Stellungnahme der Stadt liegt dem Antrag ebenfalls bei, genauso ein Lösungsvorschlag. Den hatte Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) bereits auf der letzten Ratssitzung skizziert. Aktuell ist die Wirtschaftsförderung direkt beim Stadtoberhaupt angesiedelt, das heißt, Sven Liebhauser ist Ansprechpartner für Unternehmen und Gewerbetreibende. Unterstützt wird er von den Dezernenten des Technischen Bereiches und vom Amtsleiter des Baubetriebsamtes/Liegenschaften. Diese Praxis stehe im Einklang mit dem Wirtschaftsleitbild der Stadt. Sollte zukünftig eine Wirtschaftsförderin oder ein Wirtschaftsförderer als zentraler Ansprechpartner im Verwaltungsbereich eingestellt werden, müssten zuvor das konkrete Aufgabenspektrum klar definiert werden. Ebenso müsste geklärt werden, ob die Wirtschaftsförderung Teil der Verwaltung bleiben könne oder Teil eines ausgegliederten städtischen Unternehmens, das als Entwicklungsgesellschaft tätig wird und dadurch auch selbst Einnahmen erzielen kann.

Citymanagement und Wirtschaftsförderung kombinieren

Über den Lösungsvorschlag der Stadt soll in der morgigen Ratssitzung befunden werden. Vorstellen könne man sich einen Kompromiss, erklärt Liebhauser. Ab 2022 wolle die Stadt über das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ eine Person als Innenstadt- oder Citymanager in Teilzeit einstellen. Da für diese Aufgabe keine Vollzeitstelle ausgeschrieben wird, bestünde die Möglichkeit, die jeweilige Person etwa anderthalb Jahre nach Beginn der Maßnahme für eventuell zehn Wochenstunden für konkrete Aufgaben der Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung zu beschäftigen. nach Abschluss des Förderprogramms – spätestens 2029 – wolle man nach einer Möglichkeit suchen, die Aufgabe des Citymanagements und der Wirtschaftsförderung in die Stadtverwaltung zu überführen.

Von Manuela Engelmann-Bunk