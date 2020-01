Döbelner Wohnideen kommen ins Fernsehen

Döbeln

„W wie Wissen“ heißt die bekannte ARD-Fernsehsendung, die immer samstags 16 Uhr wissenschaftlichen Fragen verständlich auf den Grund geht. Demnächst geht es darum, wie Wohnungen in Zukunft aussehen. Dazu drehte am vergangenen Donnerstag ein Fernsehteam im Auftrag des WDR in der Käthe-Kollwitz-Straße in Döbeln in einer Wohnung der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt. Das Thema, für welches die Filmcrew in Döbeln war hieß: „Im Alter in seinem zu Hause selbstbestimmt leben und wohnen - Wie kann das funktionieren und wie kann dies in der Realität aussehen?“ Mieter Lothar Wehner stand den Fernsehleuten Rede und Antwort. Seine Wohnung war nach Erkenntnissen umgebaut worden, welche die Genossenschaft in den Projekten „ Chemnitz Plus“ und einem Projekt der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) gewonnen hatte. Lothar Wehner wurde zum Tag der offenen Tür im April 2017 auf diese Projektwohnung aufmerksam und war von den entstandenen Grundrissänderungen und der Gestaltung mit vielen Extras wie mehr Sicherheit, mehr Farbe, mehr Komfort sowie mehr Ausstattung und Innovation begeistert.

Erkenntnisse kommen in die Praxis

„Die Projekte bleiben nicht einfach Papier. Wir setzten die mit allen Partnern gewonnenen Erkenntnisse überall, wo es sich anbietet, auch um“, sagt WGF-Vorstand Sven Viehrig. Mitarbeiterin Katja Näther betreut das Thema auch weiterhin. Zudem ist die WGF seit Herbst 2017 Mitglied im Verein WohnXperium e.V. in Chemnitz. Dessen Zweck ist die Entwicklung, Verbreitung und Umsetzung geeigneter Lösungen auf dem Gebiet des barrierearmen, barrierefreien und assistierten Wohnens für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen – insbesondere auch für ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen, damit diese selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, die TU Chemnitz, die Handwerkskammer, Krankenkassen und weitere Wohnungsgenossenschaften gehören dem Verein an, der in Chemnitz auch eine Art Forschungslabor und Erlebnisfläche zum Thema Wohnen betreibt. Auch hier drehte das Fernsehteam.

Von Thomas Sparrer