Döbelner ärgern sich über Impf-Chaos

Am aktuellen Impf-Chaos in der Region üben die Menschen harsche Kritik. Die Döbelnerin Eva Weber berichtete, dass sie am Montag fünfeinhalb Stunden am Döbelner Volkshaus in der Schlange stand, ehe sie ihre Corona-Impfung erhalten hat. Viele andere machten ähnliche Erfahrungen – und wundern sich, weshalb es keine Terminvergabe gibt, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

„Ich fühle mich für meine 85-jährige Schwiegermutter verantwortlich, welche ihre Booster-Impfung gerne erhalten würde“, berichtet Eckhard Schneider aus Döbeln. „Am Dienstag gegen 8 Uhr warteten am Volkshaus in Döbeln zirka 80 Menschen bei nicht angenehmen Wetter. Man konnte viele ältere Bürger sehen, die ihren Campingstuhl mitgebracht hatten, weil sie nicht lange stehen können. Ich habe die alte Dame wieder nach Hause gefahren“, schildert Eckhard Schneider weiter. Am Mittwoch, gegen 15 Uhr, ein entspanntes Bild am Volkshaus, doch das hatte einen Grund. Obwohl die Impfaktion bis 16.30 Uhr gehen sollte, gab es keinen Impfstoff mehr. „Es wurden lediglich Info-Zettel für nächste Termine verteilt. Ein Beweis für die Unfähigkeit der politisch Verantwortlichen. Täglich wird appelliert, sich impfen zu lassen. Wie will man denn einen Impfverweigerer bei solch untragbaren Zuständen von einer Impfung überzeugen?“, fragt Eckhard Schneider.

Umsonst in der Schlange

Jürgen Kunert (62) aus dem Zschaitzer Ortsteil Dürrweitzschen berichtet ähnliches. Am Mittwochmorgen hatte seine Frau von 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr in der langen Schlange am Volkshaus gestanden, als ein Schwung von etwa 80 vor ihr Anstehenden eingelassen wurde. Die anderen Wartenden sollten am frühen Nachmittag wiederkommen. Doch von 12.15 bis 13.45 Uhr standen die Kunerts wieder umsonst in der Schlange. Etwa 30 Leute wurden noch eingelassen. Für alle weiteren reichten die Impfdosen an diesem Tag nicht. „Wir haben dann rumtelefoniert, wo die Booster-Impfung herzubekommen ist. Im Elblandklinikum Riesa bekamen wir für den 6. Dezember einen Termin mit Uhrzeit. Warum kann man das in unserer Region nicht auch so organisieren, statt die Leute stundenlang ungewiss anstehen zu lassen. Bei unserer Erst- und Zweitimpfung im Volkshaus klappte die Terminvergabe doch auch gut?“, so Jürgen Kunert.

Gemeinde nimmt es selbst in die Hand

Mit Impfmarken versucht das DRK zunächst die Situation zu entschärfen. Wer eine solche Marke erhält, weiß, dass er dran kommt und erfährt in etwa die Zeit. Für die nächste Impfaktion in Ostrau hat die Gemeindeverwaltung die Terminvergabe selbst organisiert, um ein erneutes Chaos zu vermeiden. Auch das DRK strebt diese Organisationsweise offenbar wieder an. Doch dafür wird mehr Personal benötigt. Die einzige feste Impfstelle im Landkreis Mittelsachsen befindet sich derzeit im Kreiskrankenhaus Freiberg, Donatsring 20. Immer mittwochs, 10 bis 12 Uhr, ist dort eine telefonische Anmeldung unter 03731/77 29 55 möglich. Die nächsten Termine mobiler Impfteams in der Region sind am Montag und Dienstag im Rathaus Roßwein, am 3. und 4. Dezember in der Hartharena und vom 6. bis 8. Dezember wieder im Volkshaus Döbeln, jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Von Olaf Büchel und Thomas Sparrer