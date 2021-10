Döbelner auf den Spuren von Beethovens heimlicher Geliebter 

Grimma/Döbeln

Zu einer musikalischen Lesung öffnen Karen und Jürgen Heidecker am Sonnabend ab 17 Uhr die Türen vom Forsthaus in Kössern. Ein Döbelner befasst sich dort mit Ludwig van Beethoven. Der Autor Hagen Kunze stellt sein Buch vor, welches den Titel trägt „Beethoven und die Liebe“.

Brief an „Unterbliche Geliebte“

Im Leben des Romantikers Beethoven soll es ein Geheimnis um eine große Unbekannte gegeben haben. Davon zeugt ein Liebesbrief, den er im Juli 1812 in Teplice schrieb, an eine „Unsterbliche Geliebte“.

Ab dann wird es nebulös

Ab dort wird es nebulös: Der Komponist schickt das Schreiben höchstwahrscheinlich gar nicht ab. Es gibt daher keine Adressatin. Deshalb ist die Identität der Person bis heute unklar. Nun haben in Beethovens Leben mehrere Damen eine Rolle gespielt. Sechs davon sind zumindest namentlich bekannt.

Wer ist die Adressatin?

Wer beziehungsweise ob jemand von diesen sechs Damen die Adressatin des besagten Briefes hätte sein können – damit befasst sich Kunze in seinem Buch und am Sonnabend in der musikalischen Lesung im Forsthaus Kössern. Für Anfragen und Anmeldungen kann die Telefonnummer 0172 / 92 132 94 gewählt werden.

Von daz/sro