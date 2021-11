Döbelner feiern Gottesdienste mit 3G

Döbeln

Es wäre so schön gewesen: Am gestrigen ersten Advent sollte eigentlich wieder einmal Bachs Weihnachtsoratorium in der Döbelner Nicolaikirche erklingen. Doch die erreichte Überlastungsstufe machte es unmöglich und die neue Coronaschutzverordnung ließ keinen Spielraum mehr zu. „Für alle Mitwirkenden ist das wieder ein großer Rückschlag. Die Kantorei hat bis zuletzt unter 2G Regelung geprobt und gehofft singen zu dürfen. Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Bedingungen im nächsten Jahr besser sind und das Weihnachtsoratorium 2022 unter normalen Verhältnissen erklingen kann“, sagt Döbelns Kantor Markus Häntzschel.

3G für Gottesdienste

Die neue Corona-Schutz-Verordnung bringt auch neue Regelungen für Gottesdienste mit sich. Seit dem Adventsgottesdienst am Sonntagmorgen gilt auch für den Gottesdienstbesuch zum Schutze aller die 3G Regelung. „Durch das Angebot und die Möglichkeit von kostenfreien Tests ist auch weiterhin allen Menschen der Zugang zum Gottesdienst möglich. Alle Testpflichtigen werden gebeten, die Angebote der offiziellen Testzentren zu nutzen. Selbsttests stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Denn wir wollen keinen vor der Kirchentür abweisen“, sagt Döbelns Pfarrer Lutz Behrisch.

Weiterhin muss für die Dauer des Gottesdienstes eine FFP2-Maske getragen werden. „Zwar sind dies wieder Einschränkungen, die zu Kontaktnachverfolgung, Abständen und stark eingeschränkten Gesang hinzukommen, aber sie sind notwendig, um auch unter diesen Bedingungen weiterhin Gottesdienst feiern zu können.“

Adventskalender geht online

Der lebendige Adventskalender, bei dem jedes Jahr Kirchgemeindeglieder ihre Haustüren öffnen und zu Keksen, Tee, Gesang und Gebet einluden, ist auch in diesem Jahr wieder ein Online-Adventskalender geworden. Diakonin Stephanie Hagedorn und ihr Mann Stefan haben dafür wieder eine Doodle-Liste im Internet erstellt. Hiertrugen sich 35 Gemeindeglieder ein, die in 19 Teams und Gruppen zum Onine-Adventskalender eine kleine Darbietung beisteuern wollten. Am Wochenende vor dem ersten Advent wurden im 20.-Minuten-Takt die Beiträge im Kirchgemeindehaus aufgenommen. Das Bachzimmer wurde dabei wieder zum Tonstudio. Ab Mittwoch ist jeden Tag ein neuer Hörbeitrag mit gelesenen Geschichten, mit Gedichten und musikalischen Darbietungen von Gemeindegliedern für die Gemeinde auf der Internetseite der Evangelischen Kirchgemeinde Döbeln anzuhören.

Kurzgottesdienst zu Heiligabend

Auch für Weihnachten plant die Kirchgemeinde Döbeln Präsenzgottesdienste. Je nach Inhalt der nächsten Coronaverordnung (die Aktuelle gilt bis 12. Dezember) soll es Heiligabend Kurzgottesdienste mit Lesung der Weihnachtsgeschichte und einem pandomimischen Krippenspiel geben. Wahrscheinlich müssen zur besseren Planung und zum Einhalten von Abstandsregeln vorher Besucherkarten abgeholt und mehrere kurze Gottesdienste abgehalten werden.

Von Thomas Sparrer