Döbelner gehen mit vajazztem Beethoven auf Tour

Zur Leipziger Buchmesse traten Hagen und Johannes Kunze schon einmal gemeinsam auf. Jetzt gehen Vater und Sohn erneut gemeinsam auf Tour mit einer musikalischen Lesung.

Der Döbelner Musikwissenschaftler Hagen Kunze hat pünktlich vor dem Beethoven-Jahr 2020, in dem der Komponist 250. Geburtstag hätte, ein neues Büchlein heraus gebracht: „ Beethoven und die Liebe“ heißt das im November im Verlag für Frau erschienene Buch. Damit hat ihn nun die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung eingeladen, rund um den Internationalen Frauentag am 8. März in Brandenburg zu lesen. Der 46-Jährige holte dazu seinen Sohn Johannes ins Boot.

Der Autor und Musikwissenschaftler Hagen Kunze (46) geht, am Klavier begleitet von seinem Sohn Johannes, auf Lesetour in Beethoven-Jahr. Quelle: privat

Freude schöner Götter-Funk

Das 18-jährige Klaviertalent ist Abiturient am Musischen Gymnasium Clara-Wieck in Zwickau. Nachdem Abitur möchte Johannes in Weimar Jazzpiano studieren. So lag es nahe, dass der junge Mann bekannte Stücke von Ludwig van Beethoven jazzig präsentiert unter dem Titel „Freude schöner Götter-Funk“.

Johannes Kunze (18) begleitet seinen Vater am Klavier. Quelle: privat

Am 1. März ist das Vater-Sohn-Duo in Wiesenburg im Fläming, am 5. März in Rathenow und am 6. März in Falkenberg an der Elster zu erleben. Nach der Lesung gibt es dabei jeweils auch noch eine Podiumsdiskussion über Frauen in der Musik. Dazu kann Hagen Kunze auch einiges beitragen, denn auch über Clara Schumann hat er bereits ein Buch geschrieben.

Aufführungen auch in Döbeln

Das Programm über Beethoven und die Liebe mit den verjazzten Klassikern wollen die beiden Döbelner im Beethovenjahr noch einige Male aufführen. So soll es im Mai eine musikalische Lesung in der Döbelner Jacobikirche geben. Auch weitere Termine in der Region Döbeln sind noch vorstellbar.

Von Thomas Sparrer