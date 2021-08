Döbelner greift Polizisten an und kommt mit Bewährung davon

Döbeln

Erst wurde gefeiert, dann gestritten und letztlich fuhr einer betrunken vom Hof. Die Feier eines einjährigen Hochzeitstages in einem Roßweiner Ortsteil vor knapp einem Jahr endete alles andere als harmonisch. Und trug einem der Beteiligten Anklagen wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Zudem soll der Mittfünfziger aus Döbeln Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) beleidigt haben, indem er einen auf der Facebookseite einer Tageszeitung geteilten Artikels über die Eröffnung des Corona-Testzentrums mit den Worten „Der OB, auch so ein Merkel-Faschist???“ kommentiert habe. Weil Sven Liebhauser Strafantrag stellte, wurde auch dieses absolute Antragsdelikt verfolgt.

Verlobte verweigert Aussage

Aber nicht bis zum Schluss. Auf Antrag des Staatsanwaltes wischte Richter Simon Hahn das Beleidigungsverfahren mit Paragraf 154 der Strafprozessordnung (StPO) vom Tisch. Die Strafe dafür hätte die Gesamtstrafe für die restlichen Taten nicht wesentlich erhöht. Zumal es auch ein Beweisproblem gab. Denn nach Auskunft des Angeklagten hatten seine um Jahrzehnte jüngere Verlobte und sein Sohn im Teenageralter Zugriff auf das Facebook-Profil des Vaters. Die Verlobte verweigerte die Aussage. Das erlaubt die StPO Verlobten, Ehepartnern und anderen engen Angehörigen eines Angeklagten.

„Fahre noch besoffen“

Die Trunkenheitsfahrt und den tätlichen Angriff gab der Mittfünfziger zu. „Es war eine Notsituation. Der Herr Schmidt (Name geändert) wollte mich schlagen. Ich habe versucht ein Taxi zu rufen, aber keines konnte kommen“, sagte der Angeklagte. Wie der Zeuge Schmidt schilderte, gab es einen Streit. Der Angeklagte habe ihn gegen einen Ofen gestoßen. Der Zeuge rief die Polizei, die den Angeklagten aber nicht mehr antraf. Er war schon weggefahren, was der Zeuge mit dem Mobiltelefon filmte. Obwohl sich Verteidigeranwalt Andreas Baerecke dagegen verwehrte, diesen Film in der Hauptverhandlung anzusehen, führte Richter Hahn das Video vor. Zu sehen ist nicht viel, es war dunkel. Dafür hört man mehr: „Fahre noch besoffen! Du hast ja gar nichts in der Birne“, sagt eine Männerstimme.

Nur an der Lippe gestreift

Mit ordentlich Verstärkung rückte die Polizei dann beim Angeklagten zu Hause an. Er und seine Verlobte wohnen im selben Haus in unterschiedlichen Wohnungen. Zunächst brauchte es einige Überredungskünste, damit der Mann mit nach unten kam. Dort schlug er dann einen Polizeihauptmeister mit der flachen Hand. „Er hat mich aber nur an der Lippe gestreift“, sagte der Beamte. Es ging darum, den Angeklagten zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu fahren. Nach dem Angriff lag er ganz schnell auf dem Boden, wie eine weitere am Einsatz beteiligte Polizistin als Zeugin aussagte.

Bewährung gebrochen

Der Staatsanwalt wollte den Angeklagten eingesperrt wissen. Acht Monate Haft als Gesamtstrafe beantragte er. So habe der Mann die Taten begangen, als er unter Bewährung stand und sei mehrfach wegen Beleidigung und Widerstandshandlungen vorbestraft. Das Vorstrafenregister nahmen die Juristen im sogenannten Selbstleseverfahren zur Kenntnis – wohl um zu vermeiden, das eine pikante Verurteilung bekannt wurde, über die lvz.de in früheren Beiträgen berichtete.

Rechtsanwalt Baerecke beantragte dagegen eine Bewährungsstrafe. Noch nie sei sein Mandant wegen Widerstandsdelikten in Haft gewesen und zudem gab es die gebrochene Bewährung für eine nicht einschlägige Tat. Außerdem habe der Angeklagte Arbeit und müsse sich um seine anderthalbjährige Tochter sowie seinen Sohn kümmern.

Fahrerlaubnis ist auch weg

„Sie haben alle Boxen angeklickt, die gegen eine Strafaussetzung sprechen. Aber wegen der sehr geringen Tatfolgen und der Tatsache, dass Sie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte noch nicht zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden, setze ich die Vollstreckung zur Bewährung aus“, sagte Richter Hahn. Er sprach den Mittfünfziger des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung („Idiot, „Rotzer) und Körperverletzung sowie Trunkenheit im Verkehr schuldig und verhängte acht Monate bedingte Haft als Gesamtstrafe. Drei Jahre dauert die Bewährungszeit. Die Fahrerlaubnis entzog der Richter dem Mann, eine neue kann er erst in frühestens sechs Wochen beantragen. „Es war wohl das letzte Mal, dass Ihnen jemand Bewährung gewähren wird“, sagte der Richter.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel