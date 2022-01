Döbelner können mit Kerzen Corona-Opfern gedenken

Döbeln

Ein spontan entstandener Aktionskreis engagierter Bürgerinnen und Bürger Döbelns ruft dazu auf, der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Die Aktion ist am kommenden Freitag ab 18 Uhr auf dem Lutherplatz geplant. Die Teilnehmer wollen dort Kerzen entzünden und still an jene Menschen erinnern, die in Mittelsachsen im Zusammenhang mit Corona verstorben sind oder an Langzeitfolgen der Covid-Infektion leiden. Die Zahl der Todesfälle beträgt im Landkreis aktuell 944.

Selbst Kerze mitbringen

„Die Pandemie macht unser Leben kompliziert: 3G, 2G, Kontaktbeschränkungen, dazu kommen finanzielle Einbußen für Gewerbetreibende und Unternehmer. Der Klagen sind viele - und viele Klagen sind berechtigt. Doch unser Gedenken soll insbesondere an die erinnern, die als Opfer dieser Pandemie ihre Stimme nicht mehr erheben können oder durch gesundheitliche Einschränkungen ihrer Lebenskraft beraubt worden sind“, erklärt Regina König-Wittrin vom Aktionskreis zu der geplanten Veranstaltung. Versammlungsleiterin wird Judith Schilling sein, Donata Porstmann ihre Stellvertreterin.

Die Organisatoren laden dazu ein, sich zwischen 18 und 20 Uhr an der Aktion auf dem Lutherplatz zu beteiligen, selbst eine Kerze oder ein Teelicht im Glas mitzubringen und zu entzünden. Parallel zu diesem Gedenken öffnet die St.-Nikolai-Kirche ihre Türen, ab 18.30 Uhr ist eine Andacht. In der Kirche gilt die 3G-Regel. Die Veranstalter bitten zudem, auf dem Lutherplatz einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Inzidenz steigt

Das Gesundheitsamt hat am Montag 48 weitere Corona-Fälle gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 57 259. Die 7-Tage Inzidenz ist gegenüber dem Wochenende gestiegen auf 206,7 (+14). In den Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit 39 Patienten stationär wegen Corona behandelt. Das sind fünf mehr als am Sonntag gemeldet. 13 Menschen müssen auf Intensivstationen beatmet werden.

Von daz/obü