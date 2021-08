Döbelner kriegt Schläge und sein Sohn (5) muss zuschauen

Döbeln

Es war nicht der Postmann, der an diesem Tag im April 2018 bei einem Döbelner klingelte. Zwar hatte sich jemand mit Post gemeldet und so dafür gesorgt, dass der 33-Jährige die Haustür öffnete. Ins Treppenhaus kamen allerdings keine Postboten, sondern drei Herren, die sich aus dem Knast kannten. Laut Anklage hielten ihn zwei Mann fest, einer schlug zu. Letzterer stand deswegen schon in einem anderen Verfahren vor Gericht. Nun saßen ein 39-Jähriger und ein 37-Jähriger auf der Anklagebank im Döbelner Amtsgericht. Die Staatsanwältin warf beiden gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vor.

Im Garten Bier getrunken

Beide sagten aber aus, dass sie den Geschädigten weder kennen, noch an jenem Tag an der Schlägerei im Treppenhaus des Wohnhauses in Döbeln dabei gewesen seien. Beide hätten an jenem Tag bei ihrem Knastkumpel im Garten ein paar Bierchen gezischt und ihm geholfen, einen Pool aufzubauen. Von dort seien die beiden Männer den ganzen Tag nicht weggegangen. Man helfe sich immer gegenseitig im Garten, geben die beiden Männer zu Protokoll. Der Dritte im Bunde, der Gartenbesitzer, der als Zeuge geladen ist, sagt zum Sachverhalt gar nichts aus. Gegen ihn läuft noch ein Verfahren, weswegen er die Aussage verweigert, weil er sich selbst belasten könnte.

Vor fünfjährigem Sohn verdroschen

So bleibt der Geschädigte als Zeuge. JVA-Beamte bringen den 33-Jährigen in Ketten ins Gericht, denn er sitzt gerade eine Haftstrafe ab. Er erkennt die beiden Männer auf der Anklagebank als seine Peiniger wieder. Er beschuldigte den 37-Jährigen zudem, ihn geschlagen zu haben. Das Trio habe ihn wohl verdächtigt, in eine Gartenlaube eingebrochen zu sein. Sein fünfjähriger Sohn, der zum Tatzeitpunkt gerade bei ihm war, habe alles mitbekommt. Er habe den Kleinen zunächst beruhigen und wegbringen müssen und sei dann ins Krankenhaus gegangen, um sich behandeln zu lassen. Danach erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Das Gericht hatte noch die 45-Jährige Schwester des 39-Jährigen vorgeladen. Die berichtete von einem Telefonat mit ihrem Bruder, der ihr von der Schlägerei erzählt habe.

Richter verurteilt die Angeklagten

Für die Staatsanwältin stand am Ende Aussage gegen Aussage. Das Opfer selbst habe sich gegenüber früher gemachten Aussagen widersprochen. Die Schwester habe eine dritte Version des Geschehens eingeführt. „Im Zweifel zugunsten des Angeklagten“, sagte sie und beantragte, die beiden Männer freizusprechen. Richter Simon Hahn sah das anders. Er verurteilte die zwei Männer wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung jeweils zu sechs Monaten Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Sowohl die Schwester als auch der Geschädigte im Zeugenstand hätten erhärtet, dass die beiden Männer an der Tat beteiligt waren und das Opfer mindestens festgehalten haben. Gegen die Angeklagten sprach zudem, dass sie beide eine langes Vorstrafenregister, darunter auch mit einschlägigen Vorstrafen, haben. Gegen das Urteil ist noch Berufung oder Revision möglich.

Von Thomas Sparrer