Döbelner laden zum Sachsen-Dreier ohne 3G-Regel ein

Am 2. Oktober wird gewandert. Statt im April wie ursprünglich geplant und seit über 30 Jahren Tradition, wird aus der größten sächsischen Frühlingswanderung Sachsen-Dreier des ESV Lok Döbeln in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Herbstwanderung. Über das Warum und das Wie berichtet Organisationsleiter Axel Weise von der Abteilung bergsteigen und Wandern im Gespräch mit der DAZ.

Sie sind guter Dinge, den 37. Sachsen-Dreier in diesem Jahr wieder ohne große Einschränkungen veranstalten zu können. Warum?

Wir haben wie bereits im vergangenen Jahr ein entsprechendes Hygieneschutzkonzept und bewegen uns unter freiem Himmel. Das Landratsamt hat die Genehmigung erteilt. Bei unserer Wanderung handelt es sich nicht um eine Großveranstaltung. Das haben wir jetzt auch schriftlich und das befreit uns von diversen Beschränkungen.

Axel Weise freut sich über die Genehmigung für den Sachsen-Dreier am 2. Oktober. Quelle: Sven Bartsch

Im letzten Herbst sind aber doch wieder über 1000 Leute dabei gewesen und unter normalen Umständen sind es mehrere Tausend.

Ja, und wir hoffen, dass es dieses Jahr mehr als im Herbst 2020 werden. Zu einer Großveranstaltung macht uns das aber nicht. Als Großveranstaltungen sind jene definiert, bei denen sich ab 1000 Leute auf einem begrenzten Raum aufhalten. Das ist bei uns nicht der Fall. Beim Sachsen-Dreier halten sich am selben Ort nie mehr als 200 Leute auf.

Gemeint sind der Start- und Zielbereich und die Verpflegungspunkte?

Richtig. Und an diesen Punkten gelten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen: Abstände sollen eingehalten werden, wir haben Laufwege vorgegeben und es gibt die Möglichkeiten zur Hand-Desinfektion. Maskenpflicht besteht lediglich in den Pendelbussen, die wieder in beide Richtungen fahren. An den Verpflegungspunkten haben wir nicht nur mobile Toiletten, sondern auch mobile Handwaschstationen wie in den zurückliegenden beiden Jahren auch schon.

Gilt die 3G-Regel, also müssen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis erbracht werden?

Nein, das ist bei uns nicht erforderlich. Auch die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.

Gewandert werden kann von Döbeln und Roßwein aus. Wo befinden sich die Verpflegungsstationen?

Lengendär: Die Fettbemmchen beim Sachsen-Dreier. Quelle: Sven Bartsch

Die haben wir am Welwel in Döbeln, in Mahlitzsch an der Brücke und Unter den Linden in Roßwein. Einen Verpflegungspunkt haben wir vom Kloster Altzella nach Marbach verlegt. Vom Freibad im Wolfstal werden wir genauso wie vom Welwel wie immer hervorragend unterstützt. Überall gibt es für die Wanderer wieder unsere legendären Fettbemmchen, etwa 800 Liter Tee aus dem Pflegeheim in Technitz und insgesamt 200 Kilo Äpfel vom Obsthof Dreßler in Dresden, die wir uns dort immer kostenfrei selber pflücken dürfen. Das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren immer mit vier bis sechs Leuten aus der Abteilung. Wir sind auch sehr dankbar für die Hilfe von der Stadt Döbeln und Roßwein, genauso wie von der Gemeinde Striegistal. Und für die uneingeschränkte Unterstützung durch all die Unternehmen, die uns bei der Organisation und Durchführung zur Seite stehen, obwohl sie in diesen Zeiten vielleicht auch andere Sorgen haben. Regio-Bus beispielsweise oder die CSB-Computertechnik.

Von wo aus kann auf welcher Strecke gewandert werden?

Da gibt es gegenüber der Einladung eine kleine Veränderung. Vom Lok-Stadion in Döbeln-Großbauchlitz aus kann man von 6.30 Uhr bis 11 Uhr auf sechs Strecken starten: 12, 16, 18, 31, 42 und 50 Kilometer. In Roßwein am Trinkbrunnen auf dem Markt ist der zweite Start- und Zielpunkt. Dort kann von 7.30 Uhr bis 11 Uhr begonnen werden und zwar auf 11, 13, 15 und 20 Kilometer. Bis 16.30 Uhr muss man das Ziel dort erreicht haben. In Döbeln ist Zielschluss wie immer 18.30 Uhr.

Gibt es eine Möglichkeit, sich im Vorfeld über den Streckenverlauf zu informieren?

Ja. Seit einer Woche stehen alle Strecken zum Download auf unserer Homepage www.sachsen-3er.de zur Verfügung. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass nur die 12-Kilometer-Runde für Kinderwagen geeignet ist. Auf allen anderen funktioniert das nicht.

Müssen die Wanderer etwas mitbringen?

Schön wäre es, wenn jeder ein eigenes Trinkgefäß dabei hätte. Diese Bitte haben wir auch schon im vergangenen Jahr an unsere Teilnehmer gerichtet. Wir selbst haben seit zwei Jahren an den Verpflegungspunkten kompostierbare Pappbecher im Einsatz. Noch besser aus umweltökologischer Sicht ist es, wenn eigene Gefäße am Start sind, die wiederverwendet werden können. Ganz wichtig außerdem: Das Krankenkassen-Bonusheft. Wer einen Stempel haben will, sollte das bitte zur Veranstaltung mitbringen.

Im vergangenen Jahr ist das Teilnehmer- und Urkundensystem digitalisiert worden. Gibt es dieses Jahr wieder etwas Neues?

Nichts so Grundsätzliches. Die Leute können einfach kommen und auf den von uns wieder gut markierten Strecken durch unsere schöne Heimat wandern. Aber wir haben sowohl im Start-Ziel-Bereich als auch an den Verpflegungsstellen zum ersten Mal eine Lob- und Tadel-Box stehen. Die Mitmach-Box hatten wir ja bereits voriges Jahr, die gibt es auch wieder, denn wir brauchen weiterhin Freiwillige, die uns unterstützen. Vor allem Leute, die gut zu Fuß und bereit sind, uns beim Markieren der Strecken zu helfen. Über die Lob- und Tadel-Box können uns die Wanderer mitteilen, was ihnen gefallen hat oder was wir noch besser machen können.

Von Manuela Engelmann-Bunk