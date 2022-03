Döbelner planen Lichterkette für den Frieden

Döbeln

Mit einer Lichterkette für den Frieden sollen die Döbelner am Montag auf dem Lutherplatz an der Nicolaikirche ein Zeichen für die Beendigung des Krieges in der Ukraine setzen. Dazu ruft das Aktionsbündnis Döbeln auf. Nach dem Friedensgebet am Montag um 17 Uhr in der Nicolaikirche sollen Christen und Nichtchristen gemeinsam mit Kerzen und Taschenlampen zusammenkommen. „Wir können gerade nicht viel mehr tun als unsere Solidarität zu demonstrieren und zu zeigen, dass wir Döbelner und die ganze Region gegen diesen Krieg aufstehen“, sagt Andreas Porstmann vom Aktionsbündnis Döbeln. Künftig soll es an jedem Montag nach dem Friedengebet in der Kirche eine solche Aktion geben. Parallel sollen dabei auch Flyer verteilt und die Hilfsaktionen vernetzt werden, damit die Menschen erfahren, wo sie unterstützen können.

Dem Aktionsbündnis gehören zahlreiche Döbelner an. Darunter Leute wie Donata und Andreas Porstmann, Kindergartenleiterin Ute Behrisch, Familie Wittrin , Anne und Peter Hege und viele weitere bekannte und weniger bekannte Döbelner. Ursprünglich wollte das Bündnis den allmontäglichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen etwas entgegenstellen. Doch das ist aktuell in den Hintergrund gerückt. Bei der Lichterkette gehe es nicht um Corona oder gegen Nazis – es gehe schlicht um den Frieden.

Bereits an diesem Montag hatte es in der Nicolaikirche das erste Friedensgebet gegeben. Der Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde hatte sich dazu entschlossen und wird auch an den kommenden Montagen dazu einladen.

Auch Michael Thürer vom Sportamt der Stadt Döbeln nutzte am Dienstag alle seinen privaten Kanäle in die Sportvereine der Stadt, um diese zur Beteiligung an der Lichterkette für den Frieden aufzurufen. „Durch die Pandemie ist in den vergangenen zwei Jahren vieles in unserem Gemeinwesen auseinander gedriftet. Jetzt ist die Gelegenheit, in Solidarität und für den Frieden zusammenzustehen“, sagt er. Es sei ernst und an der Zeit, ein Zeichen für den Frieden zu setzen, schrieb Thürer per Facebook und WhatsApp an seine Kontakte vor allem im sportlichen Bereich.

Solidaritätsaktionen werden ausgeweitet

Ob in einer Logopädie, im Kornkäfer oder von privaten Kreisen überall in der Stadt werden unterdessen die Spendensammelaktionen ausgeweitet. Am Wochenende werden die ersten Transporte in Richtung ukrainischer Grenze mit Waren des täglichen Bedarfs, aber auch Verbandsmaterial und Hygieneartikeln starten.

Das Landratsamt Mittelsachsen will beim Koordinieren der Hilfsangebote für ukrainische Menschen unterstützen. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine erreichen die Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten beim Landkreis auf unterschiedlichsten Wegen Angebote zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge. Das teilte Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser über die Homepage und den Facebook-Auftritt der Stadt Döbeln mit. „Dafür und für jede andere gezeigte Hilfsbereitschaft bedanken sich die Verantwortlichen und wir uns bereits jetzt“, so Oberbürgermeister Liebhauser weiter. Um die angebotene Hilfe besser koordinieren zu können, werden diejenigen, die helfen möchten, gebeten, ihre Unterstützungsangebote zentral an die E-Mail integration@landkreis-mittelsachsen.de zu schicken. Dabei wäre es hilfreich, genau anzugeben, in welcher Form die Unterstützung erfolgen könnte (durch Dolmetschertätigkeit, Sachspenden, Patenschaften oder ähnliches). Sollte Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt werden, so benötigt die Stabsstelle unter anderen Informationen zu Ansprechpartner, Größe der Wohnfläche, für wie viele Personen und ob das Wohnangebot kostenfrei ist. Die Stabsstelle werde sich dann zeitnah mit denjenigen, die die Hilfe angeboten haben, in Verbindung setzen.

Russische Hymne und Flaggen bei Anti-Corona-Demos

Die wöchentliche Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf dem Döbelner Obermarkt stand am vergangenen Montag auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Nach Polizeiangaben hatten sich wie an den letzten Montagen wieder etwa 140 Demonstranten friedlich versammelt. DJ Rossi, der die montäglichen Zusammenkünfte der Corona-Gegner musikalisch und technisch begleitet, spielte zu Beginn die Hymne der russischen Föderation und sang voller Inbrunst den übersetzten deutschen Text dazu. Ein Redner auf der Versammlung erklärte später, dass man gegen jede Art von Krieg sei. Anschließend referierte er jedoch länger darüber, dass die Gründe für Russland, die Ukraine anzugreifen nachvollziehbar seien.

Auch in Waldheim fand am Montag wieder ein nicht angezeigter Aufzug mit laut Polizeiangaben etwa 400 Teilnehmern statt. Hier führten einige der Demonstranten russische Nationalflaggen mit.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer